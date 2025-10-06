Namedropping verhalen die verbinden en collecties die inspireren

Geen enkel pad is hetzelfde. Het ene wordt gekenmerkt door obstakels en stilte, het andere door energie en onverwachte kruispunten. Bij Pure Path geloven we dat juist deze verschillen ons verbinden.

Met de Namedropping campagne nodigen we inspirerende individuen uit om hun persoonlijke reis te delen. Geen gestileerde slogans, maar eerlijke verhalen over groei, tegenslagen en momenten van overwinning. Tijdens deze gesprekken droppen zij de naam Pure Path – niet enkel als merk, maar als symbool voor moed, verbinding en authenticiteit.

De campagne wordt ondersteund door de introductie van de Namedropping Longsleeves. Minimalistisch in design, krachtig in betekenis. Essentials die meegaan in het dagelijks leven van de drager, en tegelijk een tastbare herinnering vormen dat ieder pad gezien mag worden.

Voor retailers betekent dit méér dan een collectie: het is een verhaal dat klanten aanspreekt, een community die verbindt en een merk dat mode en storytelling samenbrengt. Pure Path positioneert zich als een label dat verder kijkt dan kleding alleen een merk dat staat voor positieve, realistische inspiratie in het dagelijks leven.

Pure Path, you already know.

Credits: Pure Path

De Namedropping Longsleeves en de FW25-collectie zijn vanaf nu verkrijgbaar bij geselecteerde Pure Path-retailers.

Interesse om Pure Path op te nemen binnen jouw assortiment? Neem contact op via sales@pure-path.com.