Napapijri Future Heritage – Napapijri brengt generaties samen

Voor herfst/winter 2024 viert Napapijri zijn erfgoed met een capsulecollectie. Het merk brengt hun originele designs terug, gecomb neerd met urban geïnspireerde silhouetten in verschillende uitwerkingen.

Lennon Gallagher for the Future Heritage Campaign Credits: Napapijri

Patsy Kensit for the Future Heritage Campaign Credits: Napapijri

De campagne belicht de harmonie en contrasten tussen generaties, met actrice en zangeres Patsy Kensit en haar zoon, muzikant Lennon Gallagher (zoon van de Oasis-zanger), in de hoofdrol. Geregisseerd door Davit Giorgadze, richt de campagne zich op traditie én vooruitgang. Voor het eerst poseerden moeder en zoon samen voor een project. “Toen we de foto's samen maakten, was het echt schattig. Hij kon niet stoppen met lachen, en onze relatie en band kwamen op dat moment echt naar voren,” aldus Kensit.

De eerste drop van de Future Heritage-capsule benadrukt Napapijri’s filosofie van vooruitgang, zonder het erfgoed uit het oog te verliezen. Dit komt tot uiting in de collectie door urban designs, aandacht voor technische details en Napapijri's kenmerkende stijl. De collectie is verkrijgbaar via de website en in geselecteerde winkels, zoals de pop-ups bij Galeries Lafayette en Harrods.

Lennon Gallagher for the Future Heritage Campaign Credits: Napapijri

Benelux Agentschap Fashion Club 70

Napapijri wordt in de Benelux vertegenwoordigd door Fashion Club 70, een vooraanstaand agentschap in de Europese mode-distributie. Vanuit hun hoofdkantoor in Antwerpen brengt Fashion Club 70 ongeveer 50 toonaangevende merken naar de regio en bedient daarmee een professioneel netwerk van meer dan 1.100 klanten.

OVER HET MERK Lees meer over Napapijri op de merkpagina