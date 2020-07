Napapijri krijgt hoogste cradle to cradle certificaat

Modemerk Napapijri heeft een cradle to cradle gold certificaat gekregen voor een serie jassen, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Hierdoor heeft het modemerk het hoogste niveau bereikt binnen de cradle to cradle wereld.

Het certificaat voor de serie van recyclebare jassen betekent dat het veilig, circulair en op een verantwoorde manier is geproduceerd. De Napapijri Circular Series jassen zijn drie jaar lang ontwikkeld en getest. De jassen bestaan uit recyclebaar materiaal en het ontwerp maakt gebruik van maar één soort materiaal. Recyclen wordt namelijk moeilijker gemaakt wanneer stoffen uit diverse materialen bestaan. Denk aan een mix van diverse vezels.

De jassen kunnen teruggebracht worden bij Napapijri zodat ze worden gerecycled. De jas is gemaakt van gerecycled Nylon en alle details zijn gemaakt van Nylon 6.