Natan blaast oude collectie-items nieuw leven in voor limited edition collectie

Belgisch modehuis Natan blaast oude ‘paradepaardjes’ nieuwe leven in, zo is te lezen in een persbericht. Het resultaat is een limited edition collectie gemaakt uit stukken uit de voorgaande zomercollectie. Het modehuis heeft topstukken geselecteerd en getransformeerd aldus het bericht.

De collectie heeft de naam ‘Circular’ gekregen. “Met naald en draad, en een behendig spel van proporties en composities, speelt het Belgische huis - dat zichzelf steeds opnieuw wil uitvinden - met de gangbare dresscode,” aldus het bericht.

“Ik heb het altijd betreurd dat er in de modewereld zulke grote stock-overschotten zijn. Bovendien vind ik het zonde om een item helemaal af te schrijven,” aldus Edouard Vermeulen, ontwerper van Natan. “Mijn wens was dus om een tweede leven te geven aan een aantal van onze paradepaardjes, ze een nieuwe creatieve impuls te geven waardoor het respect voor het werk en het product kan herleven. Op die manier proberen wij de trend van overproductie en overconsumptie tegen te gaan. Wij geven een tweede kans aan een kledingstuk dat teruggaat naar het atelier, vandaar de naam ‘Circular’.”