Nathalie Vleeschouwer integreert Fragile en twee nieuwe lijnen in één webshop

Antwerpen - De zwangerschapsmode van Fragile is vanaf nu te koop op de website van zusterlabel Nathalie Vleeschouwer en haar nieuwe lijnen - de mannencollectie en het meer uniseks Hand. Het is een verdere stap in de inclusieve richting die het Antwerpse merk uit wil, meldt het aan FashionUnited.

Nathalie Vleeschouwer heeft het voorbije jaar niet stilgezeten: hartje pandemie opende ze een nieuwe Brusselse winkel, ze lanceerde een volwaardige mannenlijn, een uniseks collectie én werkt aan meer synergie tussen de verschillende labels, waaronder Fragile. Zo blijkt uit verschillende berichten die haar PR-bureau de voorbije maanden de wereld instuurde.

Alles in één webshop

Fragile is het eerste label van Nathalie Vleeschouwer. Ze startte het merk 31 jaar geleden, in de jaren 90 toen mooie of modieuze kleding voor zwangere vrouwen nog een zeldzaamheid was. Tien jaar geleden kwam er een tweede modelabel bij onder haar eigen naam. De laatste seizoenen sloten beide merken steeds meer op elkaar aan en dus besloot Vleeschouwer om ze – op de website althans – samen aan te bieden. De afzonderlijke flagships in de Antwerpse Kammenstraat blijven voorlopig – letterlijk en figuurlijk – naast elkaar bestaan. De merken plannen in de toekomst echter ook een versmelting van de winkels, bevestigde het label alvast aan FashionUnited. De ontwerpster merkt immers dat vrouwen zich niet laten tegenhouden door labels of hokjes en grensoverschrijdend shoppen. Zwanger of niet.

Beeld: Fragile

Twee nieuwe collecties

Hetzelfde geldt voor de uniseks Hand-collectie die ze deze herfst lanceerde. De lijn brengt meer casual, stoerdere looks die ook de jongere generatie aantrekken. Die silhouetten met genderneutrale inslag waren al sporadisch aanwezig in het assortiment maar kregen voor AW21 eindelijk een overkoepelende merknaam, verduidelijkt het label.

Ondertussen werkte Vleeschouwer ook aan een mannencollectie. De eerste capsule in de lente van 2020 kwam er tijdens op vraag van haar man en zoon. Tijdens de eerste lockdown had de ontwerpster er eindelijk tijd voor. Omdat de winkels gesloten waren, bleven de stoffen voor nabestellingen liggen. De collectie was een manier om het atelier in Antwerpen toch aan het werk te kunnen zetten. Die capsule mondde deze zomer uit in een volwaardige mannenlijn.

Familiale onderneming

Vleeschouwers man en zoon zijn de gezichten van de mannencampagne. Haar zoon figureert ook voor de Hand-collectie. Het is niet de eerste keer dat ze samenwerken. Het label is absoluut een familieonderneming. Echtgenoot Jan Bevernage stapte van bij de start mee in het bedrijf en ontwierp de interieurs van de winkels in Antwerpen, Lier, Knokke, Gent en de recentere shop in Brussel. Sinds zomercollectie 2021 worden bovendien alle prints ontworpen door dochter Felix – al vier jaar vormgever binnen het familiebedrijf. Door de pandemie werden alle afspraken met Italiaanse printateliers en fabrikanten gecanceld maar ze bracht ook tijd om samen aan de ontwerptafel te gaan zitten.

Beeld: Hand

Lokale insteek

Die eigen prints passen bij het lokale karakter van Vleeschouwers merken. Het merk stelt dat ze seizoen na seizoen meer duurzame stoffen in de collectie integreren en inzetten op lokale productie. Nathalie Vleeschouwer (inclusief Hand en de mannencollectie) wordt voor 50 procent in België geproduceerd, het overige - voornamelijk jassen en mantels - komt uit Europese ateliers. Ze produceert enkel op bestelling. Winkels plaatsen orders in de showroom, daarna pas laat de ontwerpster de stukken maken. Fragile wordt voor 95 procent in Antwerpen geproduceerd, in beperkte oplage.

Over Nathalie Vleeschouwer

Antwerps designer Nathalie Vleeschouwer startte met Fragile op haar 22ste, in 1990. In 2011 begon ze een tweede modelabel op haar eigen naam. Het merk ligt in de vijf Belgische brandstores in Antwerpen, Gent, Brussel, Knokke en Lier en 150 multibrand stores van Amsterdam tot Tokyo. Fragile wordt verkocht via de Nathalie Vleeschouwer-website en bij de Fragile-winkel in Antwerpen. Hand is beschikbaar online, bij de flagships en verschillende boetieks. Ook de mannencollectie staat op de webshop en hangt daarnaast in de brandstores in Antwerpen en Gent.