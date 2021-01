Natural lounge & nightwear voor “JE NEST”

JENEST heeft in december 2020 een natural lounge & nightwear lijn gelanceerd waarbij warmte en geborgenheid van familie en thuis centraal staan. De eerste collectie is voor kinderen van 1,5 - 10 jaar, de zomer gaat door tot en met 14 jaar en op korte termijn zal deze Jenest-collectie worden aangevuld met een lijn speciaal voor volwassenen.

De Jenest-collectie is niet-seizoensgebonden en bestaat uit tijdloze producten met een moderne, eigentijdse uitstraling. Het gekozen kleurenpalet en de subtiele details dragen bij aan dit cachet. De collectie is bedoeld voor ‘je nest’, maar door de unieke designs, materialen van hoogwaardige kwaliteit ook super draagbaar als loungewear. Door gebruik te maken van verschillende stoffen en deze te combineren wil Jenest de keuze aan de consument laten om hun eigen look te bepalen door 3 collecties aan te bieden, de SWALLOW, NEST en COMBI collectie.

De Swallow collectie bestaat uit premium sets van handgeweven, deels gerecycled katoen uit India. In de Nest collectie wordt een nieuwe dimensie aan 'super zacht’ gegeven met de natural onesies en sets gemaakt van 100% biologisch katoen uit Portugal. Bij de Combi collectie creëert Jenest een ontspannen en elegante look door biologische jersey uit de Nest collectie te combineren met de handgeweven stoffen uit de Swallow collectie.

De comfortabele lounge en nightwear lijn is ontworpen in Nederland. Alle materialen worden zorgvuldig uitgezocht en er wordt nauwkeurig in de gaten gehouden dat de producten onder de juiste omstandigheden geproduceerd worden. Met een bewuste productie, een tijdloze collectie en materialen die het hele jaar door gedragen kunnen worden draagt Jenest bij aan slow fashion.

De vrouwen achter Jenest, Annelotte en Sofie, geloven in de kracht van het “nest”, in familietradities en de schoonheid die daarbij hoort. Dit is ook gelijk waar het bij Jenest om draait. Naast dat alle producten online te koop zullen zijn via www.jenest.com zal er per nieuwe collectie een combinatie van homesales en pop-up stores zijn. Volgens de oprichtsters zit de kracht van de sales in het ontmoeten van de consumenten op de plek waar alles vanuit gestart is, het huis oftewel ‘je nest’.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Annelotte via annelotte@jenest.com of +31 (0)6 44219762.

Fotografie: To Huidekoper