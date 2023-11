NED Dutch Fashion Design FW23/24: Een harmonie van comfort en stijl PARTNER CONTENT Door Partner bezig met laden... Mode Credits: NED Dutch Fashion Design

Modieus, comfortabel, stijlvol en draagbaar - deze termen vatten de essentie samen van NED International, een dynamisch familiebedrijf dat sinds 2010 de mode-industrie verrijkt met NED Dutch Fashion Design. De collecties zijn een ode aan de vrouwelijkheid met een veelzijdig karakter en een breed scala aan maten, waardoor elke vrouw zich kan vinden in de collectie van NED. De FW23/24 collectie is een perfect voorbeeld van deze filosofie, met thema's die elk een uniek verhaal vertellen en onderling goed te combineren zijn voor elke gelegenheid. Credits: NED Dutch Fashion Design Earthly Powers De 'Earthly Powers' collectie brengt een eerbetoon aan de natuur met zijn rijke aardetinten en natuurlijke texturen. Elk kledingstuk, van zachte knitwear tot suède rokken, voelt aan als een tweede huid en is een knipoog naar de tijdloze schoonheid van onze aarde. Credits: NED Dutch Fashion Design Flower Impression 'Flower Impression' is een levendige collectie die de vrouwelijkheid viert met bloemenprints en een kleurenpalet dat van diep paars tot vurige rode tinten reikt. Deze items zijn een visueel feest en verrijken elke garderobe met een artistieke en verfijnde uitstraling. Credits: NED Dutch Fashion Design Island Tales Het 'Island Tales' thema neemt ons mee naar exotische bestemmingen met kledingstukken die de kleuren van tropische eilanden uitstralen. Deze collectie is een uitnodiging om te dromen van avontuurlijke ontdekkingen. Credits: NED Dutch Fashion Design Botanic Greenery Met 'Botanic Greenery' wordt de rijkdom van de natuur gevierd. Groenschakeringen en botanische motieven brengen een verfrissende stijl in de collectie, perfect voor de modieuze natuurliefhebber. Credits: NED Dutch Fashion Design Pure Protective 'Pure Protective' biedt kledingstukken die comfort en stijl combineren met een beschermende functie. Zachte materialen en klassieke patronen stralen subtiele elegantie en verzorging uit, ideaal voor de zelfbewuste vrouw. Credits: NED Dutch Fashion Design Retro Prep Met 'Retro Prep' herleeft de klassieke preppy stijl in een modern jasje. Het combineert het vertrouwde gevoel van klassiekers met een frisse twist, voor een onmiskenbaar hedendaagse en stijlvolle uitstraling. De collectie van NED Dutch Fashion Design is het bewijs van hun vermogen om innovatieve ontwerpen te integreren met tijdloze elegantie. De collectie biedt voor iedere vrouw, ongeacht de gelegenheid, een passend en stijlvol item dat haar persoonlijke stijl onderstreept.