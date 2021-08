NED Dutch Fashion Design is uniek op de korte termijn markt

De stylistes van NED Dutch Fashion Design zijn er wederom in geslaagd om een fijne, draagbare en modebewuste collectie te ontwerpen voor het komende najaar.

Er is veel gebruik gemaakt van kleur; groen tinten, aarde tinten en daartegenover juist felle en harde kleuren om de donkere maanden KLEUR te geven. Bij NED kun je je eigen complete collectie samenstellen op voororder en later aanvullen uit voorraad. Het magazijn is dagelijks te bezoeken voor Cash & Carry of u kunt gebruik maken van de B2B webshop.

NED presenteert haar collectie op de komende beurs editie van de Euretco Buying days. Op maandag 2 en dinsdag 3 augustus zullen de vertegenwoordigers klaar staan om de nieuwe winter 2021 collectie aan u te presenteren. Gedeeltelijk is deze collectie al binnen in het magazijn in Amsterdam. De artikelen zijn dus direct uit voorraad leverbaar of op zeer korte termijn te leveren.

Het team van NED is achter de schermen druk bezig met een vrolijke, wederom kleurrijke spring/summer 2022 collectie die op de planning staat voor verkoop vanaf september 2021.

Geïnteresseerd? Neem contact op met een van onze agenten: Willem Kauffmann 0654645194 (Oost/West Nederland) , Paul van der Wal 0615882978 (Noord Nederland) , Eric Kriens 0615631151 (Zuid Nederland)