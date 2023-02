NED Dutch Fashion Design SS23: van Sunset Summer tot Happy Orange

'Modieus, comfortabel, stijlvol en draagbaar’, dat zijn de kernwaarden van NED International, een korte termijn-wholesale leverancier van Nederlandse bodem. De collecties zijn oneindig combineerbaar en geschikt voor iedere gelegenheid. Prints spelen een grote rol in de vrouwelijke en casual items. Ze bieden broeken, rokken, tops, jurken, blazers en vesten met een breed pasbereik: van maat S t/m XXL of 36 t/m 46. En niet onbelangrijk; alle items zijn onderling uitstekend te combineren.

De stylistes verplaatsen zich tijdens de ontwerpfase in het nieuwe seizoen. Zij spotten de nieuwste trends in binnen en buitenland en bekijken de verkoopresultaten van het afgelopen jaar. Deze combinatie moet zorgen voor een zowel vernieuwende als commerciële collectie. Er wordt met veel passie en plezier ontworpen voor de modebewuste vrouw. Wij geven jou een kijkje in de nieuwe spring summer collectie van NED international door middel van een beeldverslag.

Sunset Summer

Beeld: NED Dutch Fashion Design, dames collectie SS23, eigendom van het merk.

Tropical Forest

Waterly Blue

Desert Pink

Magical Vacay

Simpel Naturels

Happy Orange

