NED Dutch Fashion Design SS24: van Exotic Clash tot Electric Resort

NED Dutch Fashion Design, een label van het Nederlandse familiebedrijf NED International, staat sinds 2010 bekend om zijn veelzijdige en stijlvolle kleding. Het merk biedt een breed scala aan maten en kleding opties die onderling uitstekend te combineren zijn. In lijn met deze traditie introduceert het merk de Spring/Summer 2024-collectie, een spannende mix van diverse thema's. De SS24-collectie is een rijke tapestry van stijlen en stemmingen, van de levendige kleurexplosie in "Exotic Clash" tot de rustige natuurlijke tinten van "Natural Harmony" en biedt een modieuze reis door contrasterende thema's die zijn ontworpen om naadloos met elkaar te integreren.

NED Dutch Fashion Design

Exotic Clash: Een levendige melange van kleur en contrast

De "Exotic Clash" biedt een rijke melange van zowel eenkleurige items als levendige dessins. Met felle kleuren als donker zalm, violet en verschillende tinten groen naast zachte pasteltinten zoals lila en zachtroze, is dit thema een verfijnde balans van contrast en harmonie. Het beste deel? Deze kleurrijke en dynamische stukken kunnen worden gecombineerd met de andere thema's uit de SS24-collectie.

Elemental Blue: Duik in de veelzijdigheid van blauwtinten

Blauw in al zijn schakeringen domineert het "Elemental Blue" thema. Of het nu gaat om blouses, jasjes, broeken of rokken, de variërende tinten blauw zijn prachtig te combineren met wit. De prints en dessins zijn als een diepe duik in de oceaan; veelzijdig en verfrissend.

Collectie SS24 Credits: NED Dutch Fashion Design

Modern Moroccan: Een sprookje van kleur en textuur

Laat je meeslepen naar een exotische vakantie in Marokko met het "Modern Moroccan" thema. Kleurrijke dessins in paars, lila en roze schitteren, vooral wanneer ze worden gecombineerd met linnen bovenstukken. Het is alsof elke outfit een eigen verhaal vertelt.

Blurry Balanced: Serene contrasten in textuur en kleur

Met 'Blurry Balanced' zet de collectie een stap naar een meer serene stijl. Hier vind je prints in fuchsia, wit, beige en orchidee, vaak gecombineerd met eenkleurige items. Daarnaast vind je sets waarvan het jasje en de broek dezelfde kleur en textuur hebben. De jasjes van bouclé of gewatteerde stof geven een textuurrijk contrast dat perfect in balans is.

Simple Something: Monochroom chic in zwart-wit

Het "Simple Something" thema is een knipoog naar de klassieke zwart-wit esthetiek. Jurken, jumpsuits en jasjes vormen een coherente lijn, en de witte en zwarte blouses kunnen moeiteloos gecombineerd worden met de zwart-wit dessins.

Collectie SS24 Credits: NED Dutch Fashion Design

Jungle Fever: Tropische echo van groene bladmotieven

Binnen het "Jungle Fever" thema waan je jezelf in een tropisch paradijs. Groen in diverse tinten, zoals lime en pistache en kleurrijke motieven geven leven aan blouses, broeken en jurken. Het is alsof elke outfit fluistert: 'Het is altijd ergens zomer.’

Flower Foisen: Een boeket van stijl

Bloemen in diverse kleuren komen prachtig tot hun recht in het "Flower Fusion" thema. Jurken en tops verschijnen in dezelfde kleur en print, met accenten van beige linnen en roze-groene bloemmotieven, wat een romantische en verfijnde uitstraling geeft.

Natural Harmony: Aardse nuances en rustgevende tinten

Zoals de naam al doet vermoeden, draait "Natural Harmony" om natuurlijke tinten. Zachte beige blouses en broeken worden versterkt door hints van okergeel. Ook hier maken natuurlijke materialen zoals linnen deel uit van de collectie, met prints die deze rustgevende kleuren prachtig aanvullen.

Collectie SS24 Credits: NED Dutch Fashion Design

Electric Resort: Roze vibrantie met zomerse flair

Tot slot, het "Electric Resort" thema brengt een vibrerende energie met een roze dessin, aangevuld met wit en verschillende tinten roze. Het is alsof elk stuk uit deze lijn een vleugje zomerse levendigheid vastlegt.

Elk thema binnen deze nieuwe SS24-collectie van NED Dutch Fashion Design vormt een uniek narratief, variërend van het exotische tot de serene, maar altijd boeiende en stijlvolle.