NED presenteert een wintercollectie om warm van te worden!

Daar is hij dan: de nieuwe fall/winter 22 collectie van NED Dutch Fashion Design. Deze collectie draait om comfort, warmte, vernieuwing en vooral unieke dessins zoals je verwacht te vinden bij NED.

Naast onze vertrouwde best-sellers hebben we aantal nieuwe potentiële hits toegevoegd: bijvoorbeeld het gilet. Een echt must have trenditem dat je deze winter absoluut niet wilt missen!

De collectie bestaat uit zeven kleurenthema’s:

Brown Experience

Bruin, bruin en nog meer bruin! In verschillende bruintinten in o.a. bloemen-, grafische-, retro- en mandelaprints, en een lekkere winterse statement trui.

Boudoir Reds

Hartverwarmende rood, roze- en paarstinten in prints met bloemen, strepen en ruiten, en een snufje lurex.

Landlife Leisure

Warme en verfrissende blauw- met aardetinten in grafische- en bloemenprints geven een landelijke gevoel en zin om een frisse neus te gaan halen.

Naturel Nouveau

Een stijlvol fudgy naturelpalet met vooral grafische prints en frisse paars-roze accenten.

Pastel Darks

Pasteltinten in een wintercollectie? Zeker! Ontdek onze mooie dieren-, ruiten- en bloemenprints in donkere pastelkleuren.

Black & White

Simpel en basic, en onmisbaar in je collectie! Stippen, pied de poule, bloemen en grafische prints die altijd makkelijk te combineren zijn.

Naturel Colors

Een naturel kleurenpalet in camel en zand die je een beetje meeneemt op safari met o.a. aaizachte velour-, boucle en teddystoffen. Behalve de vele mooie dessins hebben we zoals altijd onze winter uni items in een breed scala aan kwaliteiten, zoals chenille, suedine, velour en natuurlijk de basic traveler en knitwear items. Deze zijn goed combineerbaar met de gehele collectie.

Video: NED Dutch Fashion Design via YouTube. Eigendom van het merk.

Nieuwsgierig geworden? Wij presenteren onze collectie in de showroom in Amsterdam. En natuurlijk gaan onze agenten ook op pad met de collectie om bij u langs te komen! Heeft u nog geen inkoopafspraak staan dan kunt u contact op nemen met onze agenten:

Oost en West Nederland- Willem Kauffmann willem@nedinternational.nl Tel: +31 (0)6 5464 5194

Midden en Zuid Nederland- Keep-on Fashion Agenturen Eric Kriens Tel: +31 (0)6 1563 1151

Noord Nederland en label I-CONI-K- Paul van der Wal paul@i-coni-k.com Tel: +31 (0)615882978

Duitsland Niedersachen en Nordrhein-Westfalen Arnold Kornhage a.kornhage@t-online.de Tel : +49 173 5187188