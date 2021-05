Nederland ontdekt Belgisch modemerk Xandres

In België gaat Xandres intussen al 50 jaar terug. En bij de opening van de Xandres-boetiek in Den Bosch twee jaar geleden, mocht ook Nederland (opnieuw) kennismaken met het merk. De jarenlange know-how, tijdloze klasse, authenticiteit en de revolutionaire spirit van Xandres laat zich daarbij nog steeds gelden.

Duurzaamheid troef

Met zijn Belgische roots wortelt Xandres in een lokaal, duurzaam verhaal. Sustainability is een groeiproces met een blik naar de toekomst - zo leeft het close-the-loop idee al lang binnen het bedrijf, en wordt daar in deze bizarre tijden nog extra op ingezet.

Geïnspireerd door vrouwen

Xandres laat élke vrouw stralen, zonder uitzondering. Als aanvulling op de prêt-à-porter collecties van maat 34 tot 46, werd daarom ook Xandres Gold in het leven geroepen: een lijn met prachtige, eigentijdse designs speciaal voor curvy vrouwen, van maat 44 tot 56. De ultieme Xandres-vrouw? Een stijlvolle, actieve vrouw die steeds kwaliteit opzoekt, bewust shopt en haar persoonlijke stijl uitspeelt, is voor Xandres een grote inspiratie.

Beurs modefabriek

De Xandres zomercollectie van 2022 kan je ontdekken op 11 en 12 juli tijdens de modebeurs Modefabriek. “Na een uitzonderlijke periode is het weer tijd om elkaar te ontmoeten en te inspireren”, meldt de organisatie. De beurs legt dit jaar de focus op duurzaamheid en merken die verantwoord ondernemen.

Benieuwd naar Xandres zomer 2022?

Sales Manager Ineke Bakker verrast je graag met onze verfijnde designs in haar showroom. Maak nu een afspraak. Tot binnenkort!