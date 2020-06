Nederland versoepelt verder, toeristen vanaf 15 juni weer welkom

Nederland versoepelt steeds verder, zo bleek tijdens de persconferentie op woensdagavond. Vanaf 15 juni zijn toeristen weer welkom in het land en gaat het reisadvies voor andere landen op geel. Dat de code van oranje naar geel gaat betekent dat niet alleen meer wordt geadviseerd om te reizen wanneer dit strikt noodzakelijk is.

Dat Nederland weer mensen uit andere landen verwelkomt, de grenzen waren nooit officieel dicht, betekent niet dat ze ook zullen komen. Het ING Economisch Bureau verwacht dat de toeristische sector in Nederland in juli en augustus ruim 4 miljard euro aan bestedingen misloopt. Meer dan de helft van dit verlies komt doordat veel buitenlandse toeristen wegblijven. Het feit dat meer Nederlanders in eigen land op pad zullen gaan zal naar verwachting 1,3 miljard extra opleveren. Vakantie in eigen land mag, maar minister Rutte benadrukte dat het openbaar vervoer alleen voor noodzakelijke reizen blijft en dat men de regels nog steeds moet naleven.

Toeristische gebieden in Nederland zagen begin maart rap een afname aan passanten in de winkelstraten. Zo daalde het aantal bezoekers van de Kalverstraat in Amsterdam drastisch terwijl de daling in middelgrote steden veel kleiner was.