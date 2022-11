Nederlands-Belgisch jassenmerk Kassl Editions maakt nu ook kleding voor binnen

Het Nederlands-Belgische merk Kassl Editions maakte de laatste jaren snel furore met moderne, weerbestendige jassen en tassen. Ook werkte Kassl al eens samen met Zara aan een collectie ready-to-wear en interieurproducten. Nu presenteert het merk een eigen capsulecollectie met ready-to-wear voor binnenshuis, zo laat het in een persbericht weten.

Het gaat om een capsulecollectie gericht op vrouwen en bestaand uit zeven stukken, waaronder twee broeken, twee jumpsuits, twee mouwloze tops en een trui. De collectie is vervaardigd uit wol, katoen en kunststoffen, al dan niet met rubberachtige coating. Deze sluit daarmee aan bij de jassencollectie van het merk, waarin ook wol en rubbertexturen terugkomen.

De collectie is gebaseerd op uniforms, met tops en broeken gemaakt van dezelfde materialen. “De collectie creëert een modern, uitvergroot silhouet dat de drager gemakkelijk laat bewegen tussen het stadsleven en avonturen in de buitenlucht,” zo is in het persbericht te lezen. De collectie is beschikbaar via de webwinkel van Kassl en op online modeplatform Net-A-Porter.

Kassl werd in 2017 opgericht door Bart Ramakers en Charlotte Schreuder van modeagentschap Parrot in samenwerking met Ilse Cornelissens en partner Tim Van Geloven, eigenaars van de Antwerpse conceptstore Graanmarkt 13, en Christian Salez, voorheen directeur van tassenmerk Delvaux.

Beeld: Kassl Editions