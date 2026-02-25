Nederlands denimmerk Grivec Bros stopt

De deuren sluiten bij de Grivec Bros. Na tien jaar komt het denim merk tot een einde, zo blijkt uit een video van oprichters Marcel en Roger Grivec.

De twee broers hebben een eigen denim atelier in Chevremont, Limburg. De broers runden ook jarenlang de winkel Jeanspaleis. Denimmerk Grivec Bros staat bekend om drie denimstijlen: regular straight fit Cool Pete, loose fit Bricker en slim fit Hower. Het merk werkt met hoge kwaliteit raw denim stoffen uit Japan.

Per 1 juli sluiten de deuren van het merk.