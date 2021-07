Nederlands-Duits kledingmerk Red Orka sluit circulaire cirkel met babyromper abonnement

Het Nederlands-Duitse kindermodemerk lanceert een circulair romperabonnement, dat maakt het kindermodemerk bekend via een persbericht. De consument krijgt maandelijks duurzaam geproduceerde rompers van honderd procent katoen opgestuurd, waarna de gebruikte rompers worden ingenomen door Red Orka.

Het romperabonnement moet voorkomen dat veel rompers worden weggegooid. De rompers worden maandelijks gebracht in gewenste maten (van maat 44 tot maat 98) en worden daarna opgehaald, zo is te lezen in het persbericht. De rompers worden vervolgens op 95 graden gewassen, zodat deze als nieuw te gebruiken zijn voor de volgende consument. Wanneer de rompers onbruikbaar worden, worden deze tot grondstof gemaakt om vervolgens nieuwe rompers te maken. De rompers zijn in twee modellen beschikbaar: een die over het hoofd kan worden aangetrokken en een met een sluiting aan de voorkant. Beide modellen zijn beschikbaar met korte en lange mouwen.

De prijs van het abonnement begint op 16,90 euro per maand voor een abonnementsperiode van minimaal drie maanden. Iedere maand worden vier rompers geleverd in een box. Daarnaast zijn boxen te bestellen van zes rompers voor 20,90 euro per maand en tien rompers voor 24,70 euro per maand.

Voor wie Red Orka nog niet kent: De naam ‘Red Orka’ staat voor ‘energy savers’ en is bedacht door Erik Ammann. ‘Red’ komt van het woord ‘redden’ en ‘Orka’ staat voor ‘energie’ in het Ijslands. Ammann begon zestig jaar geleden met zijn bedrijf Sanetta en produceerde babyrompers van hoge kwaliteit en met het oog op langdurig gebruik. Ammann kreeg in april 2020 het idee een circulair product te ontwikkelen: het babyromper abonnement.