Nederlands fashionlabel Poools viert 20-jarig jubileum

Poools bestaat 20 jaar! Dit stoere en tegelijk vrouwelijke modelabel is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een vaste waarde in de Nederlandse modewereld. Anno 2020 wordt Poools verkocht in ruim 275 zelfstandige modewinkels in Nederland. Ook vanuit het buitenland neemt de belangstelling voor de bijzondere ontwerpen van Vivian Vroom toe. Het geheim? Comfortabele mode met een opvallende twist, gemaakt voor en door krachtige vrouwen.

Stoer en vrouwelijk

Poools is één van de merken van de Sarto Fashion, waaronder ook de labels Roberto Sarto en Anotherwoman vallen. Het bedrijf is gevestigd in een monumentaal klooster in Winssen. “Twintig jaar geleden zijn we begonnen met Poools”, vertelt Vroom. “We wilden een merk neerzetten waar de Nederlandse vrouw zich fashionable en comfortabel in voelt.” Poools staat voor kleding met een uitstekende pasvorm, gemaakt van materialen die heerlijk dragen en met een stoere en toch vrouwelijke uitstraling. Het Poools-team bestaat voor honderd procent uit vrouwen. Dat is volgens Vroom niet alleen ontzettend leuk, maar ook handig: “Ik krijg geregeld prima feedback terug van onze vertegenwoordigsters, waar ik ook echt iets mee kan.”

Leeftijdloos

Het modemerk richt zich met name op vrouwen vanaf 35 jaar. Vroom: “Maar eigenlijk hou ik niet zo van leeftijden. Een fijn kledingmerk is wat mij betreft leeftijdloos. Het gaat erom dat vrouwen zich er goed in voelen, ongeacht leeftijd of postuur. Ik ontwerp voor de modebewuste vrouw die het leuk vindt om op modegebied geadviseerd te worden. De Poools-vrouw gaat daarom graag naar zelfstandige modewinkels waar ze persoonlijk wordt geholpen.” De materialen waar Vroom graag mee werkt zijn veelal zacht en soepel. “Vanwege het draagcomfort en de rijke uitstraling kies ik graag voor knits en minder voor geweven stoffen. De materialen moeten goed aanvoelen en lekker zitten. Verder verwerk ik in elk kledingstuk graag een opvallend detail. Een naad, knoop, rits of koord… iets waardoor het echt een bijzonder item wordt.”

Poools-signatuur

Poools brengt vier keer per jaar een nieuwe collectie uit, verkrijgbaar in de maten 36 tot en met 46. Vroom: “Ik bouw de collecties altijd op in verschillende kleurthema’s. Uiteraard volgens de laatste modetrends, maar dan wel met de typische Poools- signatuur. Alle uitgewerkte styles zijn eindeloos te combineren en geschikt voor ieder draagmoment.

"Ik geef de collecties altijd een naam. Zo presenteren we dit najaar de collectie ‘Pied de Leopard’, met salvia groen, lichte taupe tinten en donker buin. ‘Warm Shades’, met kleuren als brique, grijs en terra, ‘Out of The Woods’ met bruinen, groenen en mosterd. De laatste levering ‘cracked earth’ bestaat uit roestbruin, zwart en blauw. Ik hou van prints. Ook daar geef ik graag een eigen draai aan, bijvoorbeeld door een print zowel uitvergroot als verkleind naast elkaar te gebruiken.”

Industrieel

Om de stoere touch van de kleding goed te laten uitkomen worden de fotoshoots voor de nieuwe collecties vaak op industriële locaties gehouden. “De laatste shoot hebben we in een oude papierfabriek in Nijmegen gedaan. De foto’s zijn prachtig geworden.”

Meestal presenteert Poools de nieuwe collectie op de Modefabriek, maar deze keer niet. “Dit jaar gaan we ons jubileum vieren”, lacht Vroom. “In juli leveren we onze twintigste wintercollectie uit en daar willen we een feestelijk tintje aan geven. Hoe en wat, dat wordt nog een verrassing. Maar het is een mooie gelegenheid om onze trouwe klanten in het zonnetje te zetten.”