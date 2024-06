Nederlands fietskledingmerk claimt ‘s werelds eerste circulair wielershirt te hebben gemaakt

Jong fietskledingmerk Velor zegt 's werelds eerste volledig circulair wielershirt te hebben gemaakt. Dit deelt het merk op LinkedIn. Het shirt is gemaakt in samenwerking met het Zweedse bedrijf Gr3nsa.

Op LinkedIn zegt het bedrijf: “Ons nieuwe circulaire shirt geeft oude kledingstukken een tweede leven, waardoor de hoeveelheid afval wordt verminderd en onze ecologische voetafdruk wordt geminimaliseerd. Deze innovatie markeert een belangrijke stap in de transformatie van de fietsindustrie van een lineaire naar een circulaire economie."

Velor, een samenvoeging van het Franse woord velo (fiets) en valoriser (waarderen), is een in 2021 opgerichte fietskledingmerk door Peter Roozemond en de Franse broers Florian en Mickaël Jardin. De producten van Velo zijn via een eigen webshop en online marktplaatsen te koop. Het bedrijf produceert uitsluitend in Europa.

Meer dan 95 procent van de kleding van Velor is al afkomstig van oude kledingstukken die hergebruikt zijn, aldus het bedrijf. Het nieuwe doel: vijfduizend shirts produceren die volledig gerecycled en dus circulair zijn. Via een filmpje op de website moedigt het bedrijf mensen aan om oude wielershirts op te sturen voor volledige recycling. "Doe mee aan onze missie door je oude shirts in te sturen om deel uit te maken van de volgende lichting circulaire shirts."