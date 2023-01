Nederlands kindermodemerk Atelier Pomme ontwikkelt nieuwe signatuur

Kindermodemerk Atelier Pomme slaat de handen ineen met internationale kunstenaars. De signatuur van het twee jaar oude merk wordt verder ontwikkeld naar de pijlers duurzame kinderkleding en ontwerpen van kunstenaars en illustratoren, aldus het persbericht.

“Atelier Pomme wil dat de kunstsector meer wordt betrokken in het dagelijks leven van de consument. Dit doen ze door samen met kunstenaars, illustratoren en designers collecties te lanceren.” De samenwerking met de kunstenaars is zo geregeld dat de ze ook een deel van de winst krijgen die gemaakt wordt met de producten. “Omdat Atelier Pomme erin gelooft dat de kunstsector een positieve bijdrage levert aan het leefklimaat in onze maatschappij.” De collecties zijn allemaal limited editions en worden zoveel mogelijk middels pre-order verkocht.

De eerste samenwerking is met illustrator en kunstenaar Rosa de Weerd. Zij werkte eerder al met de merken Anthropologie, Anna+Nina en Stieglitz. “Voor Atelier Pomme schilderde ik een magische nachtelijke wereld met zeemeerminnen, kevers en bloemen in een maanverlichte nacht. Samen dansen ze allemaal over je dekens en ‘s nachts vertellen ze je de mooiste sprookjesverhalen. Een droom van een samenwerking waar hopelijk veel kindjes letterlijk in gaan dromen,” aldus De Weerd. De komende samenwerking van Atelier Pomme zijn Franse kunstenaar Matías Larrain en de Amerikaanse Kirsten Peers.

Atelier Pomme is ook actief in het wholesalesegment. Via het kanaal is het merk inmiddels beschikbaar in tien landen en is het bezig met uitbreiding, ook in Nederland.