Nederlands kledingmerk lanceert ’s werelds eerste kleur veranderende hoodie

Apeldoorn 24 Augustus 2021 | SEA’SONS official

Een primeur voor het Nederlandse kledingmerk SEA’SONS, zij hebben namelijk de eerste kleur veranderde hoodie ter wereld uitgebracht. Het bedrijf, dat gevestigd zit in Apeldoorn, had in 2018 ook al eens een primeur met hun zwembroeken. “In de toekomst hoop ik nog meer kleding te ontwikkelen waar technologie en textiel samen komen” ‘Aldus, Tom van Dieren (23), eigenaar van SEA’SONS.

In 2018 begon SEA’SONS met een succesvolle Kickstarter campagne waarbij Tom van Dieren, 30.000 euro ophaalde voor zijn kleur veranderende zwembroeken. De toen nog tweedejaars student aan het Saxion baseerde zijn idee op zijn lievelingsspeelgoed van vroeger; de auto’s van Hot weels. Na anderhalf jaar onderzoek en een succesvolle Kickstarter campagne kon SEA’SONS met een vliegende start, echt van start. “Wij geloven in meerwaarde” Door technologie en textiel te koppelen creëren wij beleving in kleding.

Dit is ook het succes achter de zwembroeken, zegt van Dieren. Doordat de zwembroeken van kleur veranderen als ze in contact komen met water komt het product echt tot leven. Zo wordt er ook veel kinderkleding verkocht. “Veel kinderen snappen de werking van het product niet waardoor de verwondering alleen nog maar groter is”.

Waar andere merken elke maand of week een nieuwe collectie met nieuwe prints kan uitbrengen komt er bij SEA’SONS wat meer kijken. Meer dan een jaar is van Dieren in de weer geweest om keer op keer stoffen te testen op duurzaamheid, kleuren, pasvorm, en kwaliteit om zo tot dit unieke product te komen. Een hoodie die op basis van omgevingstemperatuur van kleur verandert. Is de hoodie warm, dan is de hoodie wit, is het koud, dan is de hoodie donkergrijs. Door de stof door te ontwikkelen en te blijven testen is SEA’SONS erin geslaagd de kleurverandering te perfectioneren.

“Het ontwikkelen van zo’n product is stap 1, vervolgens moet het ook nog betaalbaar op de markt gebracht kunnen worden”. Vaak worden producten met veel ontwikkeling snel duurder door de kostprijs van de nieuwe materialen. Een nieuw product kost veel tijd, er moet veel getest worden, en vaak kost dit veel geld. Doormiddel van het verhogen van volumes, het verspillingsproces te verminderen, het gehele productieproces naar Europa te halen en de keten te verkleinen is het de jonge ondernemer van SEA’SONS gelukt. Om een nieuw, goed door ontwikkeld product op de markt te brengen. “Het doel is om de beleving die wij in zwembroeken kunnen stoppen nu ook in winterkleding te creëren”, aldus van Dieren.

De unieke stoffen waarmee de hoodies zijn gemaakt worden bewerkt met hitte-reactieve capsules om zo het kleur veranderende eigenschap te creëren. De kleurverandering treedt op bij 27 graden. “Deze temperatuur is specifiek gekozen omdat er bij deze temperatuur in de winter de meeste kleurwisselingen kunnen plaatsvinden.” Ondanks dat 27 graden niet een winterse temperatuur is treedt de meeste verandering op bij dat ‘breekpunt’ tussen koud en warm. Naast de binnentemperatuur speelt je lichaamstemperatuur namelijk ook een grote rol bij de kleurverandering van de hoodies. Wanneer je in de winter of herfst naar buiten stapt, zal je zien dat de kleurverandering dan ook direct optreedt.

De nieuwe SEA’SONS collectie is beschikbaar in meerdere kleurcombinaties, waarvan er een aantal pas later worden gelanceerd. Donkergrijs - wit, blauw - wit zijn de twee …. Vier kleuren die nu verkrijgbaar zijn. Er zijn volgens Tom grote plannen voor in de toekomst, maar hij wil zich eerst richten op de lancering van de nieuwe kleur veranderende hoodies.