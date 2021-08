Nederlands mannenmodemerk Cruyff lanceert sportcollectie voor kinderen

Nederlands mannenmodemerk Cruyff lanceert zijn eerste sportcollectie voor kinderen, dat laat het modemerk weten via een persbericht. De sportcollectie is niet alleen geschikt voor jongens, maar draagt een unisekslabel.

De collectie is negendelig en bestaat uit volledige trainingspakken, hoodies en t-shirts in verschillende tinten, zo is te lezen. Het Cruyff-logo is met felle kleuren goed zichtbaar en de kledingstukken zijn voorzien van bijpassende ritskleuren. Een opmerkelijke set is het Corner pak met zwarte en rabarber panelen. Het pak is voorzien van een hoge kraag, contrasterende mouwen en een opvallende print op het midden van de borst.

De sportcollectie is verkrijgbaar via de website, de winkels en verschillende verkooppunten. De prijzen variëren van 20 euro tot 110 euro.

In samenwerking met Creatorsfc, het eerste Nederlandse voetbal team met bekende Youtuber’s, organiseert het modemerk in september 2021 een wedstrijd voor het goede doel: de Cruyff Foundation. De verkoop van de sportcollectie en de opbrengst van de kaartverkoop gaat naar de Cruyff Foundation.

Credit: Cruyff