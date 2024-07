Nederlands merk A-dam maakt exclusieve lijn met het Rijksmuseum

Het melkmeisje van Vermeer of de Nachtwacht subtiel verwerkt in sokken of een T-shirt? A-dam Underwear heeft de taak op zich genomen in een exclusieve lijn voor het Rijksmuseum.

De lijn is een combinatie van A-dams kenmerkende knipoog in de vorm van geborduurde figuren en de kunstwerken uit het Rijksmuseum. A-dam omschrijft de collectie dan ook als een ‘ode aan de tijdloze meesterwerken’ van het museum. Niet alleen zijn twee kunstwerken verwerkt, ook is er een T-shirt met daarop het gebouw van het museum zelf te zien.

De prijs voor een T-shirt is 49,99 euro en een paar sokken is 14,99 euro.

Het melkmeisje. Credits: A-dam Underwar / Foto door Pim Leenen.

Het Rijksmuseum Credits: A-dam Underwear / Foto door Pim Leenen