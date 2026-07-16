Nederlands merk DANTE6 gaat samenwerking aan met Sjöklint Agenturer voor de Scandinavische markt

Het Nederlandse damesmodemerk DANTE6 gaat per 1 juli 2026 een samenwerking aan met de Zweedse distributeur Sjöklint Agenturer. Hiermee versterkt het merk zijn aanwezigheid in Scandinavië.

Het Rotterdamse label, opgericht in 2010, kent een stabiele groei in Nederland en een uitbreiding naar diverse internationale markten, waaronder Scandinavië. DANTE6 bereikt een nieuwe fase in zijn branding en marketing. Het merk wil deze positie verder versterken in de Nordics in samenwerking met Sjöklint Agenturer, vanaf het pre-order seizoen voor lente/zomer 2027.

Sjöklint Agenturer, gevestigd in Mölndal, heeft een lange staat van dienst als modedistributeur. Volgens DANTE6 sluiten het merkenportfolio en de klantbenadering van het agentschap aan bij de eigen positionering en strategie.

Inkoopafspraken voor de SS27-collectie lopen voortaan via Sjöklint Agenturer. Brand manager Emelie Thulin en CEO Jonas Sjöklint leiden het agentschap.

Ter gelegenheid van de samenwerking is DANTE6 dubbel aanwezig tijdens Copenhagen Fashion Week: op CIFF via Sjöklint Agenturer en op Mandatory onder eigen naam.