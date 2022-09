Nederlands merk Dante6 viert jubileum; Ook voor komende 12,5 jaar nog genoeg plannen

Nederlands damesmodemerk Dante6 heeft er al weer 12,5 jaar op zitten. Oprichter en creatief directeur Evelyne Brekelmans is vooral dankbaar én trots, zo vertelt ze tijdens een videocall met FashionUnited. "Ik ben trots dat we alles wat we zijn tegengekomen op onze reis hebben overwonnen met doorzettingsvermogen en creativiteit." Uit het gesprek blijkt dat er nog genoeg plannen zijn om zeker nog minstens 12,5 jaar door te gaan.

Allereerst: Waar komt die naam toch vandaan? "De naam is ontstaan tijdens een droom die ik had," zo vertelt Brekelmans. " Hierin kwam de naam Dante voorbij, waarna ik later die week onderzoek heb gedaan. [Dante Alighieri is een bekende Italiaanse dichter, schrijver en filosoof, red.]. Zijn meesterwerk beschrijft zijn reis naar de liefde van zijn leven. Alighieri had een onbereikbare liefde en hij moest diverse uitdagingen overwinnen om zijn einddoel te bereiken. Dat vond ik zo'n mooie gedachte omdat ik dat ook terugvind in de passie die ik ervaar in mijn werk. Ik kom ook altijd de meest onbereikbare vormen en materialen tegen, die we dan toch proberen te gebruiken. Dat is een hele reis." Brekelmans geeft aan dat ze dit nog steeds een mooi uitgangspunt vindt voor het merk - de reis. "Elke reis kent momenten van euforie, maar ook van uitdagingen."

Als we het dan toch over uitdagingen hebben, komt ook de pandemie ter sprake. Hoewel aan de begin van de crisis ook Brekelmans zich zorgen maakte over hoe het verder zou gaan, bleek de pandemie te leiden tot de beste en meest leerzame jaren bij het merk. Zo schreven de vaste en trouwe klanten juist grotere orders. "Vandaag de dag zijn we druk bezig om de huidige geopolitieke spanningen, de verstoringen in transport en de effecten van de inflatie het hoofd te bieden. De uitdaging hierbij is de kwaliteit en het handschrift van Dante6 te waarborgen, maar tegelijkertijd bereikbaar te blijven voor de Dante6-vrouw.

Dante6 AW22-campagne, beeld via Dante6

Nieuwe winkels, internationale expansie en product diversificatie

Door de mooie financiële resultaten van de afgelopen jaren, heeft Dante6 een robuust bedrijf kunnen opbouwen wat weer extra mogelijkheden met zich meebrengt. Zo is het op dit moment een onderzoek aan het uitvoeren naar locaties voor de volgende brandstores. Alle grote steden in Nederland worden onderzocht. "In onze huidige brandstores in Rotterdam en Amsterdam kunnen we precies de juiste omstandigheden creëren zodat we succesvol zijn. Doordat we daar alles zelf controleren krijgt de klant de volledige Dante6 merkbeleving." De ondernemer geeft aan dat het bedrijf geen onbezonnen stappen neemt. Als het niet goed voelt, zoeken ze nog even verder. “Het openen van winkels en het opzetten van de juiste omgeving: dat is relatief eenvoudig. Maar het jarenlang succesvol voeren van winkels gaat gepaard met keihard werken en investeren in relaties met de klant. Alle puzzelstukjes moeten kloppen en worden uiteindelijk bij elkaar gebracht door de kwaliteit en vriendelijkheid van de verkoopteams. Zij zijn degene die de relatie met de eindconsument opbouwen en moeten koesteren,” zo vertelt Brekelmans.

Dante6 AW22-campagne, beeld via Dante6

En het blijft niet alleen bij Nederland, zeker niet. De focusmarkten van Dante6 zijn op dit moment Duitsland, België en alle Scandinavische landen. "We doen het goed in de Noordelijke landen, maar dat betekent niet dat we niet verder kijken."

Dante6 maakte de stap naar het buitenland al vroeg in de 12,5 jarige reis van het merk. "Al met onze tweede collectie maakten we de stap. Nu ik er op terugkijk waren we er toen misschien nog niet aan toe, maar we wilden destijds direct maximale verkoop realiseren." Brekelmans geeft aan dat het bedrijf nu in een andere fase zit. "Sinds een aantal jaren zien we dat de groei steeds vaker organisch plaatsvindt en dat verkoopagenten ons benaderen om ons merk te mogen vertegenwoordigen. We hebben een niveau bereikt waarbij alles beter in balans is; de verkoopteams, het bedrijf, de kwaliteit van de collecties, het klopt gewoon allemaal en dat vertaalt zich uiteindelijk in de verkoopresultaten." Zo werkt Dante6 nu aan een grotere beschikbaarheid in Duitsland en opent het merk in November een shop-in-shop in bekend warenhuis Oberpollinger in München, dat behoort tot de KaDeWe Group. Deze shop-in-shop ziet Brekelmans wel echt als een volgende mijlpaal. Hiernaast ligt het bij bij grote spelers zoals Breuninger, Zalando en toonaangevende boetieks in Scandinavië waaronder Wakakuu en Boozt.

Groei kun je als merk echter op meerdere manieren bereiken. Natuurlijk zijn er de internationale ambities, maar er is ook nog productdiversificatie. Zo kwam er vraag vanuit de markt voor schoenen. "Klanten belden ons vaak om te vragen met welke schoenen ze een look konden af stijlen," zo vertelt de ondernemer. Daarom is de eerste schoenencollectie nu in de maak en wordt deze volgende jaar gelanceerd.

Dante6 AW22-campagne, beeld via Dante6

Alsof dat nog niet genoeg is, is het bedrijf continue bezig met het verder professionaliseren van het bedrijf op het gebied van marketing, e-commerce en 3-D design. Hiernaast werkt het bedrijf op dit moment samen met een expert om te onderzoeken hoe het merk sneller stappen kan zetten op het gebied van duurzaamheid. "We willen dit zeker nog verder opschalen."

Wanneer Brekelmans gevraagd wordt naar de toekomstdroom voor Dante6 komen er twee dingen naar boven. "Ik hoop dat ik samen met het Dante6 team mag blijven genieten van dit mooie avontuur en we onze successen mogen blijven vieren in goede gezondheid."

"Dante6 heeft nog enorme mogelijkheden. Ik ben er van overtuigd, als je je ogen wat samenknijpt en het ziet aan de horizon, dat het dan mogelijk is om uit te voeren. Je moet het ook durven zien." De oprichter en ondernemer heeft een aanstekelijke passie en het is dan ook onmogelijk om na het gesprek met Brekelmans de toekomst van Dante6 niet zonnig in te zien.