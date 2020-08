Nederlands merk Once We Were Warriors breidt uit met damesmode

Once We Were Warriors, een Amsterdams merk, breidt het assortiment uit met damesmode. Sinds de oprichting is het merk gefocust geweest op mannencollecties, maar de items werden nog wel eens bestempeld als unisex en gedragen door vrouwen, zo meldt het merk in het persbericht.

Dat de mannenmode-items nog wel eens door vrouwen werd gedragen, bleef niet onopgemerkt, aldus Once We Were Warriors in het persbericht. Daarom richt het zich nu ook op damesmode. De damescollectie is een mix van ‘Japanse invloeden, militaire surplus en streetwear’.

In de collectie zitten onder andere hoodies, bomberjassen, leggings, sweaters en T-shirts. De prijzen variëren tussen de 79,95 euro voor een T-shirt tot 229,95 voor een bomberjack.

Beeld: Once We Were Warriors