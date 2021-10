Nederlands modelabel JANICE verwacht recordomzet in 2021

Het Nederlandse modelabel JANICE sluit het derde kwartaal, net als het eerste en het tweede kwartaal met een immense groei af. Dit jaar hebben ze een gemiddelde omzetstijging van 269% ten opzichte van 2020. De uitdagingen en inspanningen die Janice en Andy de afgelopen 2 jaar hebben moeten leveren, werpen z’n vruchten af. Als we Janice en Andy hierover benaderen verwachten ze dit jaar een recordomzet te behalen en is het plafond nog lang niet in zicht!

Beide heren hebben zin in de laatste maanden van dit jaar en zien volle moed en met veel positieve energie het nieuwe jaar tegemoet! Andy vertelt waar het merk nu staat, waar de groei vandaan komt en waar ze volgend jaar verwachten naartoe werken.

Gefeliciteerd met de enorme groei! Waar wijten jullie deze zelf aan?

"Ik denk dat een ontwikkeling nooit aan 1 facet ligt, het is een samenspel van meerdere factoren. Voor ons staat kwaliteit centraal, en dan heb ik het niet alleen over de producten die we maken. Natuurlijk moet een goede collectie, gemaakt van de mooiste materialen een basis zijn, maar kwaliteit zit hem ook in de service, het samenwerken met de mooiste retailers en het produceren bij de beste bedrijven. Als het product er dan is, moet je het over weten te brengen en daar hebben dan weer goede marketing partners voor gevonden.”

“Kwaliteit boven kwantiteit en dat zijn zowel onze retailers en de consumenten gaan waarderen. Wij hebben een goede band opgebouwd met onze retailers, leveren een prachtige collectie en stimuleren een goede doorverkoop bij hen. Zo heb je in Nederland geen 150 verkooppunten nodig, maar groei je met de winkeliers zelf.”

Hoe groeien jullie met de retailers?

”Wij luisteren graag naar de tips van de Janice winkeliers. Het zijn onze partners en samen moeten we er een succes van maken...een langdurig succes. Zo hebben we een aantal nieuwe producten toegevoegd aan onze collectie, zoals denim kleding en in het bijzonder spijkerbroeken. Daarnaast zijn bepaalde groepen flink uitgebreid. Men is al langer bekend met onze dames pakken, viscose jurken en zijden blouses, maar dit jaar zijn ook ons knitwear, het leer en wollen jassen een groot succes!”

Hoe maak je dan dat onderscheid?

”Voor ons is het belangrijk trouw te blijven aan onze waardes. We willen ons niet gek laten maken, ook niet als de hele wereld in de fik staat. We staan voor mooie kwaliteit en maken dames kleding voor de vrouw die oog heeft voor detail. Zo werken we voor onze wollen truien en vesten alleen met anti-allergeen wol. De mooiste baby alpaca, cashmere en merino wol kwaliteiten die niet krassen of jeuken. Maken we onze jurken van natuurlijk materialen waar iedere dame zich prettig in voelt.”

“Natuurlijk kunnen we uit kosten overweging of vanwege een bepaalde prijs beknibbelen op kwaliteiten, maar dat willen we niet...en dat is afgelopen 2 jaar enorm opgepakt, door zowel de retailer als de consument.”

Hoeveel collecties maken jullie per jaar?

”Wij ontwerpen en produceren standaard 2 main collecties per jaar en hebben daarnaast een NOS programma. Voor zowel de consument als de retailer is het van belang NOS items in de collectie te hebben. Niet alleen behoudt de retailer hier haar marge op, het is ook duidelijk naar de consument dat ze niet hoeft te wachten op een eventuele korting of uitverkoop. We maken items van mooie stoffen die lang mee gaan. Waarom zouden we die witte katoenen blouse of zwarte skinny dan in juli afprijzen, om die in augustus weer opnieuw uit te leveren. Het zijn tijdloze basics, die je het hele jaar door kunt dragen en waarvan wij denken dat iedere vrouw in haar kast moet hebben hangen.”

Hoe zien jullie de laatste maanden van 2021 tegemoet?

”Wij verwachten een enorme run. Men heeft een dik jaar het gevoel gehad dat er wat was afgepakt en die vrijheid weer terug. Dat willen we vieren. Vorig jaar was december geen feestmaand, maar een periode waarin veel mensen verdrietig waren het niet te kunnen vieren met vrienden en familie. Dit jaar is dat weer mogelijk en denken wij dat kerst dit jaar dikker dan ooit gevierd zal worden. Feestjes, diners en party's...iedereen wil mooi gekleed voor de dag komen en daar zal heel retail Nederland plezier van ondervinden!”

Wat zijn jullie plannen voor 2022?

”2020 en 2021 was zo'n enorm gekkenhuis, dat we even op de rem trappen. Op 1 november dit jaar betrekken we ons nieuwe kantoorpand. Een enorme mijlpaal waar we heel trots op zijn. Een mooie werkruimte voor ons en ons team waar we nog een enorme groei potentie hebben. Dit gaan we eerst verbouwen en zullen hier ook het team gaan uitbreiden.

Daarnaast zijn er agentschappen in België en Duitsland die interesse hebben om JANICE daar te gaan voeren...die gaan we aan, maar we geloven in focus en een sterke basis. In 2022 zien we ons op een platform staan waar we de groei voor de jaren erna gaan bepalen en uitstippelen.”

Waar willen jullie mee afsluiten?

"Wij zijn enorm dankbaar...voor de groei, de samenwerkingen met onze retailers, de positieve reacties van de consumenten, ons team, de productie partners waar we mee samenwerken en vrienden die in deze klim hebben geholpen. Niets gaat vanzelf, je doet het ook nooit alleen. Behoud je focus, blijf in jezelf geloven, ontwikkel jezelf, surround yourself with people who lift you up, maar sta zelf ook vooraan als het jouw beurt is een ander te helpen!