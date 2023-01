Nederlands modemerk Tess V lanceert eigen jeansmerk

Het Nederlandse modemerk Tess V lanceert haar eigen jeansmerk: Friday Denim. Het jeansmerk wordt 19 januari gelanceerd op de website en in de winkel in Nijmegen. Dat maakt Tess V bekend in een persbericht.

Friday Denim wordt gelanceerd met 16 verschillende broekmodellen, waaronder een skinny, een straight en een mom-jeans. De broeken zijn verkrijgbaar in de maten XS tot en met XL. De prijzen van de broeken liggen tussen de 39,99 euro en 44,99 euro. “Het proces heeft lang geduurd, omdat we de tijd namen om de perfecte fit te ontwikkelen”, schrijft Tessa Verwoert in het persbericht.

In oktober 2022 opende Tess V haar eerste winkel in Nijmegen op de Pauwelstraat 4. Het modemerk bestaat nu zo’n zeven jaar en kenmerkt zichzelf door de verkoop van on-trend collecties. Na vele positieve reacties op de fysieke winkel komt nu het eigen jeanslabel.