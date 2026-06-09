Nederlands onderzoek: Nieuwe verfmethode op basis van afvalwater

De modewereld heeft er een nieuwe verfmethode bij gekregen. Onderzoekers van TU Delft en modelabel Hul le Kes hebben aangetoond dat het mogelijk is kleding te kleuren met pigment uit het afval dat je overhoudt na het zuiveren van afvalwater.

Naar eigen zeggen gaat het om een innovatief pigment uit het afvalwater. Het pigment wordt gewonnen uit afvalslib van waterzuiveringsinstallaties. Het gaat om een melanine-achtig biopolymeer. Van melanine is bekend dat het een reeks functionele eigenschappen heeft waaronder uv-bescherming, antioxidantwerking, redoxactiviteit en metaalchelatatie.

Melanine wordt al langer gebruikt in de mode-industrie, maar wordt vaak gewonnen uit de inkt van zeekatten. “De afhankelijkheid van deze bron roept echter ethische bezwaren op en beperkt de beschikbaarheid vanwege het seizoensgebonden karakter van de zeekatvangst. Hoewel er chemische synthesemethoden bestaan, hebben studies aangetoond dat synthetische melanine qua structuur en functie verschilt van natuurlijk verkregen melanine. De mogelijkheid om melanine-achtig materiaal uit slib terug te winnen, biedt daarom een veelbelovend en duurzamer alternatief”, aldus het persbericht.

De eerste items in samenwerking met modelabel Hul le Kes zijn Proof of Concept, maar voordat de kleding op de markt kan verschijnen zijn wel nog verdere testen en goedkeuringen nodig. Het is echter een mooie stap richting een nieuwe verfmethode.