Nederlands schoenenlabel Deabused denkt out-of-the-box

Your style can be whatever’ luidt de slogan van het jonge Nederlandse schoenenlabel Deabused en dat is precies wat medeoprichtster Manou Driessen met het merk wil uitstralen. Hoge laarzen, bikerboots, sneakers, slippers en pumps: het aanbod wisselt continu. “Door goed te kijken naar welke modellen vraag is zorgen we telkens voor updates van de collectie. We bieden niet de standaard basisartikelen aan.” De naam van het merk verwijst naar het hergebruik van de schoenen, die zijn ontworpen om langere tijd plezier van te hebben. Het hoofdkantoor van Deabused bevindt zich in Waalwijk, het hart van de schoenenbranche.

Mode in het bloed

Manou is naar eigen zeggen ‘geboren in een schoenendoos’. Haar ouders hebben altijd in het schoenenvak gezeten en hadden Mexx Shoes en de Van Dalen winkels. Broer Maykel, medeoprichter van Deabused, heeft zijn eigen private label-tak. Zelf heeft Manou jarenlang bij modeagentschappen in het hogere segment gewerkt. “Van verschillende mensen kreeg ik de vraag of ik niet een schoenenlijn kon opzetten met kwalitatief hoogwaardige, toegankelijk geprijsde schoenen. Naast mijn vaste baan heb ik in 2016, samen met mijn broer, Deabused opgezet. Maykel is verantwoordelijk voor de productie en ik voor de verkoop. Zo hebben we de rollen goed verdeeld. Ik zou niemand anders aan mijn zijde willen hebben!”

Internationale groei

Na een jaar was het merk zo gegroeid dat Manou besloot zich hier fulltime op te richten. “Op het moment dat ik die beslissing nam, raakte ik zwanger”, lacht ze. “Een half jaar geleden, en inmiddels twee kinderen rijker, stond ik op een kruispunt: doorgaan en het label verder professionaliseren of ermee stoppen? Dat laatste was voor mij geen optie, dus ik besloot er vol voor te gaan. We hebben een salesmedewerkster aangenomen en momenteel staan er twee vacatures open voor een grafisch vormgever en een inkoopassistent. Ook hebben we een agent aangenomen in België. We hebben internationale ambities, maar willen gestaag groeien. Land voor land, zodat we alle bedrijfsprocessen kunnen blijven controleren.”

Samen sterk

Deabused wordt verkocht bij zowel schoenenwinkels als modeboetieks in het midden tot hoge segment. Manou: “Samen met onze klanten hebben we gekeken hoe we elkaar zo goed mogelijk kunnen ondersteunen in deze voor iedereen uitdagende tijden. Het is een kwestie van overleven met zijn allen, dan is een open communicatie essentieel. Bijvoorbeeld met betrekking tot de voorraden: komen klanten bepaalde modellen te kort en hebben ze van andere juist te veel, dan bieden wij de mogelijkheid om die één op één om te ruilen, zonder extra percentages. Zo help je elkaar en kom je samen deze coronacrisis door.” Ze merkt dat retailers daar heel positief op hebben gereageerd. Ook is de huidige collectie goed ontvangen.

Out-of-the-box

Deabused richt zich op vrouwen die zich graag modieus kleden en trends volgen, maar daar niet de hoofdprijs voor willen betalen. Hardlopers uit de huidige wintercollectie zijn de halfhoge chelsea-laarzen en de hoge cowboylaarzen bekleed met studs. “Er zit ook een bikerboot in de collectie met een afneembaar tasje, geïnspireerd op een model van Prada, maar dan op onze eigen manier vertaald”, laat Manou weten. “We brengen graag ontwerpen die out-of-the-box zijn, maar dan wel altijd onder de 200 euro geprijsd, het moet wel toegankelijk blijven.” En wat kunnen we verwachten voor volgend voorjaar? “Wij geloven erg in sandalen, want ook de komende jaren krijgen we te maken met warme zomers.”