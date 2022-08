Nederlands schoenenmerk Nubikk lanceert eigen NFT-schoenen op tiende verjaardag

Het Nederlandse schoenenmerk Nubikk bestaat in 2022 tien jaar. Dat viert het label met een uitje naar de metaverse: Nubikk lanceert twee paar NFT-schoenen, een paar sneakers voor mannen en een laars voor heren, zo schrijft het in een persbericht.

Nubikk is daarmee een van de eerste Nederlandse schoenenmerken die op deze manier in het digitale landschap stappen. Het is ook een debuut voor Nubikk, dat in 2012 werd opgericht in Waalwijk. Het merk heeft inmiddels winkels in Amsterdam en Antwerpen.

In totaal worden er zestien unieke NFT’s uitgebracht. Wie een NFT aanschaft, koopt daarmee ook een fysiek paar schoenen. De schoenen zijn voorzien van een eigen code en label op de tong. De NFT-versies worden op 8 september gelanceerd via NFT-marktplaats Open Sea.

De sneaker. Beeld: Nubikk