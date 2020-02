Nederlandse Beauty School breidt uit met nieuwe vestiging in Amsterdam

De Nederlandse Beauty School opent per 1 mei 2020 de deuren van een nieuwe locatie op de Singel 302 in hartje Amsterdam. De almaar groeiende vraag naar gedegen beroepsopleidingen in Fashion wordt hiermee beantwoord voor Amsterdam en omgeving.

De wens om een extra vestiging te openen in regio Amsterdam komt voornamelijk voort uit de groeiende vraag naar korte beroepsopleidingen Fashion Styling en Fashion Design. De Nederlandse Beauty School geeft al meer dan vijf jaar deze opleidingen in het naastgelegen pand op de Singel. Toen de kans zich voordeed uit te breiden naar de buren was de keuze snel gemaakt. Een nieuwe locatie met nieuwe mogelijkheden, een nieuw ‘Fashion Minded design’ wat de studenten tijdens hun opleiding optimaal faciliteert in creativiteit en groei. Zowel theorie als praktijk kunnen perfect vorm worden gegeven op de nieuwe inspirerende locatie.

De Fashion opleidingen van de Nederlandse Beauty School zijn al jaren een grote trekker. De vraag naar goede stylisten en ontwerpers groeit nog steeds. De mode-opleidingen van de Nederlandse Beauty School zijn een groot succes en een absolute aanrader voor iedereen, die graag naam wil maken in de nationale- en internationale modewereld. Als Styliste en/of Ontwerper is een uitdagende en veelzijdige toekomst verzekerd!

Het nieuwe pand op de Singel 302 biedt meer. Ook de diverse beroepsopleidingen tot schoonheidsspecialiste worden straks gegeven in het centrum van Amsterdam. “We zijn trots dat we nu de gelegenheid hebben om invulling te geven aan twee verschillende opleidingen die nu nog verder uitgerold gaan worden,” aldus Mark Schors, Commercieel Directeur van de Nederlandse Beauty School.

Met het openen van deze nieuwe locatie opereert de Nederlandse Beauty School inmiddels vanuit 3 vestigingen, verdeeld over Amsterdam en Rotterdam. Waar inmiddels meer dan 25 professionals werkzaam zijn in Beauty en Fashion in de breedste zin van het woord.

De Nederlandse Beauty School is de afgelopen 30 jaar uitgegroeid tot een zeer hoogstaand opleidingsinstituut in de Beauty & Fashionbranche. Het opleidingsinstituut kenmerkt zich door de vele verschillende opleidingen van onder andere Visagie, Make-up Artist, Schoonheid, Fashion Design en Fashion Styling, Kapper en Nagelstyling. Daarbij zijn de allround opleidingen uniek en vergroten deze de mogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt.