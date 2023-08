Nederlandse Duran Lantink en Belgische Marie Adam-Leenaerdt nieuwkomers Paris Fashion Week

De Nederlandse ontwerper Duran Lantink en de Belgische Marie Adam-Leenaerdt zijn toegevoegd aan de kalender van Paris Fashion Week. Dat maakt Fédération de la Haute Couture et de la Mode, de organisator van Paris Fashion Week, bekend in een persbericht.

Aan de basis van Lantinks werk staan vintage, tweedehands en deadstock. De ontwerper streeft ernaar nooit iets nieuws aan te schaffen voor zijn collecties. Onlangs won hij de Special Prize bij de prestigieuze Andam Awards, waarbij hij prijzengeld van 100.000 euro ontving en een jaar lang coaching van Riccardo Mellini, de voorzitter en CEO van Chloé.

Voor de Belgische Marie Adam-Leenaerdt is showen in Parijs niets nieuws, in maart presenteerde ze haar nieuwe collectie in een conferentieruimte op de Place de la Republique. Op de catwalk kwamen klassieke ontwerpen voorbij met afwijkende onderdelen, “zoals jasjes met kleine schouders die schuin naar de borst liepen, vreemde geometrische silhouetten en de collectie ‘heldenstukken’ – jassen met opstaande revers”, aldus Vogue.com. Of deze show toen al officieel onderdeel was van fashion week is onduidelijk.

Een andere opvallende nieuwkomer op het schema is het Italiaanse Marni. Maison Margiela en Mugler keren dit jaar terug op de fashion week. Off White en Ester Manas missen zullen we deze ronde moeten missen. Op Instagram liet het duo achter Ester Manas weten dat de “strategische pauze” een weerspiegeling is van “een toewijding om in de toekomst te investeren”.