Nederlandse Lalaland winnaar van Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge

De Nederlandse start-up Lalaland en het Rwandese Uzuri K&Y zijn de winnaars van de Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, zo blijkt uit een persbericht. Beide winnaars krijgen 100.000 euro en worden een jaar lang gementord door experts van Tommy Hilfiger en business school Insead.

Lalaland en Uzuri K&Y versloegen daarmee 430 startups en scaleups uit 22 landen. Lalaland gebruikt kunstmatige intelligentie om gepersonaliseerde en inclusieve digitale modellen van diverse etniciteiten te maken. “Het maken van technologie die inclusievere en diverse e-commerce platformen stimuleert is de kern van onze visie bij Lalaland,” aldus Michael Musandu, mede-oprichter en CEO van Lalaland. “We hebben geweldige inzichten gekregen door onderdeel te zijn van de Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge en we zullen onze A.I. oplossingen verbeteren zodat we meer mensen kunnen bereiken dan we ooit gedacht hebben. Door deze overwinning kan ons team niet wachten om een gastvrije online winkelervaring mogelijk te maken, zodat geen enkele consument zich ondervertegenwoordigd voelt.”

De tweede winnaar is de Rwandese Uzuri K&Y, een eco-vriendelijk schoenenmerk dat gerecyclede autobanden gebruikt en lokale jeugd inzet in het productieproces. “We zijn vereerd tot winnaar te zijn benoemd van de Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge,” aldus Kevine Kagirimpundu, medeoprichter en CEO van Uzuri K&Y, in het persbericht. “De kans biedt ons mentorschap, strategische begeleiding en geeft ons een platform waar wij onze droom kunnen delen om duurzame schoenenopties uit Afrika naar de globale markt te brengen. We zijn toegewijd aan het stuwen van echte impact en het inspireren van de jeugd om een schonere toekomst te realiseren.”

Hoewel niet een van de hoofdwinnaars, sleepte Clothes to Good uit Zuid-Afrika ook nog een prijs in de wacht. De sociale onderneming creëert kansen voor micro-businesses, en banen voor mensen met een beperking, door middel van textile recycling. Het bedrijf kreeg daarvoor 15.000 euro uitgereikt.

“Deze uitdaging heeft gepassioneerde en hardwerkende individuen met nieuwe ideeën samengebracht, ideeën over hoe we een toekomst voor de mode kunnen creëren waar we allemaal naar uit kunnen kijken,” aldus Tommy Hilfiger, in het persbericht. “Het was een indrukwekkend slotevenement en ik ben trots deze reis voort te zetten met de ondernemers die impactvolle en baanbrekende oplossingen hebben gepresenteerd die uitdagen hoe we denken, bouwen en creëren.”