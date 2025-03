Nederlandse merken Deblon en Nubikk lanceren samenwerking

Sportmodemerk Deblon en schoenenmerk Nubikk hebben de handen ineen geslagen. De twee lanceren een bijpassende look van legging en schoenen, zo is te lezen in een persbericht.

Het gaat om een legging en een sneaker. “De samenwerking tussen Nubikk en Deblon is een perfecte weerspiegeling van onze gedeelde Nederlandse roots en de focus op kwaliteit en comfort,” aldus Leontine van der Kaaden, Marketing Manager van Nubikk, in het persbericht. “Beide merken richten zich op een modebewuste doelgroep die geen concessies doet aan stijl of prestaties.”

“Nubikk als partner is een waardevolle aanvulling op ons assortiment,” zegt Leonie Timmerman, eigenaresse van Deblon. “Omdat wij zelf geen schoenen verkopen, past de samenwerking met een premium footwear merk als Nubikk perfect bij onze collectie van leggings, sweaters, tops, jassen en vesten. Samen bieden wij een complete en stijlvolle look voor de moderne, actieve vrouw die zowel comfort als luxe zoekt.”

De producten zijn vanaf 27 maar exclusief verkrijgbaar op de websites van Nubikk en Deblon.