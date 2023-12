Nederlandse merken Zenggi en Knitwear Lab slaan handen ineen voor duurzame sjaalcollectie

De Nederlandse merken Zenggi en Knitwear Lab hebben een gezamenlijke collectie sjaals gelanceerd. De collectie omarmt het ethos van beide merken om afval te verminderen en eco-bewuste alternatieven te promoten.

De collectie bevat sjaals die gemaakt zijn van restjes garen uit Zenggi’s knitwear collecties. Daarom is iedere sjaal uniek, zo schrijven de twee merken in een persbericht. Om de sjaals in elkaar te breiden, kozen Zenggi en Knitwear Lab voor de cardigansteek.

“We dagen onszelf uit om creatieve manieren te vinden om afval te minimaliseren”, aldus Marian Wigger, oprichtster van Zenggi, in het persbericht. “Bij Knitwear Lab hebben we een vooruitstrevende visie op duurzaamheid”, voegt Cherish Brouwer, mede-oprichter van Knitwear Lab, toe. “De samenwerking tussen Zenggi en Knitwear Lab is een prachtig voorbeeld van het benadrukken van afvalverminderende methoden binnen het creëren van nieuwe collecties. Hiermee hopen we ook anderen te inspireren.”

De sjaals zijn verkrijgbaar via Zenggi’s website en kosten 99 euro.