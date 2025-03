Nederlandse Oscar-winnaar draagt ontwerp van Amsterdamse stylist en ontwerper Tommy Driessen

De Nederlandse regisseur Victoria Warmerdam viel in de prijzen tijdens de Oscar-uitreiking. De regisseur won met haar film ‘I’m Not A Robot’ een Oscar voor de Beste Korte Film. Bij zo’n uitreiking hoort een speciale outfit en die werd ontworpen door de Amsterdamse stylist en ontwerper Tommy Driessen.

Warmerdam verscheen op het podium in een rode vintage jurk met ruches en pailletten. Driessen paste de halslijn aan, voegde nieuwe schouders toe, naaide ruches op de jurk en veranderde de zoom, zo legt hij uit aan Vogue. Haar look werd afgemaakt met schoenen van Louboutin.

Driessen was bij de Oscar-uitreiking aanwezig en schreef op Instagram: “Het was een voorrecht om iets speciaals voor haar te ontwerpen op deze feestelijke avond. Mode is verhalen vertellen en dit moment zegt alles.”

De Amsterdamse stylist staat bekend om zijn werk met diverse beroemdheden. Driessen presenteerde zijn debuutcollectie ‘Fashtainable’ tijdens de Dutch Sustainable Fashion Week in 2019, waarbij hij veertig looks, van red carpet-jurken tot chique herenpakken, presenteerde. Zijn toewijding aan duurzaamheid is altijd terug te zien in zijn werk.

Warmerdam is een Amsterdamse filmregisseur en scenarioschrijver. Ze staat bekend om haar unieke stijl die absurdisme combineert met emotionele diepgang, drama en komedie. Warmerdam studeerde af met haar film ‘Gelukkig Ben ik Gelukkig’ in 2014, die op diverse internationale festivals werd vertoond. Na diverse prijzen met verschillende films te hebben gewonnen, neemt ze nu, tien jaar na haar afstuderen, haar eerste Oscar in ontvangst met de film ‘I’m Not A Robot’.