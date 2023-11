Nederlandse start-up Feelou wint The Hague Innovators Challenge

Start-up Feelou heeft The Hague Innovators Challenge gewonnen. Dit deed het bedrijf met een zwangerschapsbh waarvoor het patent al is aangevraagd.

De bh is zo gemaakt dat het product tot wel 3 cupmaten en 10 cm omvanggroei aan kan. Het sluitingssyteem van de BH is dan ook naar eigen zeggen uniek. “Hoe een vrouw ook groeit (of weer krimpt), Feelou past altijd,” aldus oprichter Noor Figdor in een persbericht.

Het bedrijf geeft aan dat tijdens een zwangerschap vaak de aandacht wordt gelegd op de groeiende buik terwijl de borsten ook continue veranderen. “Daarom moeten vrouwen steeds op zoek naar beter passende bh’s. ER worden dan veel verschillende soorten bh’s gekocht, waarvan een groot deel uiteindelijk wordt weggegooid.

De verkiezing The Hague Innovators Challenge wordt elk jaar georganiseerd door Impact Fest.