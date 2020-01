Nederlandse start-up finalist bij Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge

A Beautiful Mess, een Nederlandse start-up, is onder een van de finalisten van de Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge. Het merk Tommy Hilfiger maakt dit bekend in een persbericht.

De Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge vindt dit jaar voor de tweede keer plaats. Het evenement wil start-ups en scale-ups ondersteunen die inclusieve en positieve verandering in de modewereld tot stand brengen. A Beautiful Mess is dus een van de zes finalisten en bieden een plek aan vluchtelingen waar ze sociaal en economisch onafhankelijk kunnen worden door de creatie van duurzame kleding. De groep finalisten wordt afgerond door Apon Wellbeing uit Bangladesh, Stony Creek Colors en Lab 141 uit de Verenigde Staten, Sudara uit India en Constant & Zoe uit Frankrijk. Meer dan 420 bedrijven hadden zich aangemeld voor de wedstrijd.

150.000 euro zal over twee winnaars worden verspreid. Daarnaast zullen de winnaars ook gementord worden door experts van Tommy Hilfiger en Insead. Ook is er een prijs voor de publieksfavoriet, namelijk 10.000 euro.

A Beautiful Mess heeft een vestiging in Amsterdam, maar zal in 2020 uitbreiden naar Utrecht en Arnhem, zo is te lezen op de website. Naast de productie van kleding, heeft het concept ook een restaurant waar het vluchtelingen opleidt. Afgelopen jaar heeft het bedrijf 160 mensen aan een baan geholpen door middel van de training die ze bij A Beautiful Mess hebben gekregen, aldus de website.

