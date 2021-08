New Balance lanceert ‘New Balance Renewed’ met The Renewal Workshop

Modemerk New Balance lanceert New Balance Renewed. Hiervoor heeft het een samenwerking met The Renewal Workshop, zo blijkt uit een persbericht. Op deze manier krijgen geretourneerde of imperfecte items een tweede leven.

“Het toevoegen van iconische merken is een onderdeel van The Renewal Workshops partnership uitbreidingsplan,” aldus mede-oprichter Nicole Basset, in het persbericht. “Met deze lancering wordt New Balance Renewed een aanmoediger van het vernieuwen van producten en het lanceren van re-commerce in de athleticwear sector.”

Voor New Balance is de samenwerking een manier om items een langer leven te geven, maar leert het bedrijf ook beter hoe ze moeten ontwerpen voor een circulair bedrijf. New Balance ontwerpers leerden eerder al via The Renewal Workshop hoe ze moeten ontwerpen zodat kleding geschikt is voor reparatie en recycling.