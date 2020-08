New brand ‘Saint Steve’ brengt next-level knitwear

All eyes on the ultimate all-rounders. Het nieuwe Nederlandse herenlabel SAINT STEVE draait volledig om tijdloze knitwearfavorieten met de perfecte fit. Veelzijdige essentials voor elke dag van de week, sophisticated stijlen waarmee je de plank simpelweg niet mis kunt slaan. Met comfort, kwaliteit én oog voor detail vormen deze can’t-go-wrong pieces dé fundering van iedere garderobe.

SAINT STEVE is een bijzondere samenwerking tussen LEXSON-founder Maarten Janse en Dedicated-eigenaar Jan Diebels. Twee ultra-eigenwijze vrienden die elkaar door dik en dun steunen, maar ook allebei net zo koppig als gepassioneerd zijn. Als distributeur en retailer staan ze regelmatig lijnrecht tegenover elkaar in de showroom. Maar ondanks alle clashes and cat fights houden deze kibbelende kemphanen het al ruim 13 jaar met elkaar uit en weten ze altijd het beste in elkaar naar boven te halen. Deze zomer maken de ondernemende ‘besties’ daarom gewaagde stap: ze bundelen al hun krachten om een gedeelde droom uit te laten komen. Juist nu. Want meer dan ooit draait het om handen ineenslaan, partnerships aangaan en samen succesvol willen zijn. SAINT STEVE is a brand with a friend.

Net als de vriendschap van zijn oprichters, draait SAINT STEVE om een ijzersterke basis. Eentje die in dit geval bestaat uit een sterk staaltje pasvormperfectie en kwaliteit in de breedste zin van het woord. De stijlen zijn op vele verschillende manieren draagbaar en matchen zowel met de neutrals als de eye-catchers in je kast. SAINT STEVE past hierdoor letterlijk bij iedere man en elke gelegenheid. Of je dag nou uit business, bankhangen of barbecueën bestaat. Het merk werkt bovendien steevast met een ruime maatboog die loopt van S tot XXL, waardoor de designs door een brede doelgroep worden gedragen.

Van waffle knit tot zip-up sweater. SAINT STEVE brengt ieder seizoen een aantal sophisticated stijlen, texturen en kleuren in de herenkast. Daarnaast beschikt het label over een ijzersterk NOOS-programma met in de hoofdrol een wear-with-anything crew neck sweater die verkrijgbaar is in een rijk palet aan kleuren. Denk deep black en dark navy, maar ook minder voor de hand liggende tinten als green mist en rose melange maken hun opwachting in de collectie. Want waarom zou je steeds op zoek gaan naar the next best thing, als je de ultieme trui al in je kast hebt hangen?