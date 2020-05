New LEXSON brand 'LAW OF THE SEA' moves like the ocean

INSPIRED BY THE UNTAMED WAVES AND WATERS

All the good comes in waves. Het vers gelanceerde herenlabel LAW OF THE SEA prijkt nog maar nét in de showroom van LEXSON en gooit met een allereerste collectie meteen al hoge ogen. We stellen je graag voor aan dit nieuwe, Nederlandse pareltje dat inspiratie haalt uit het leven in, op en om de grootste wateren ter wereld.

LAW OF THE SEA, opgericht in het land van water, zet zich in om een ​​ode te brengen aan de oceanen over de hele wereld. Het merk betrad de herenkledingmarkt met een uitgebalanceerde collectie die het leven weerspiegelt in en rond de wateren. Het bestaat uit neutrale tinten blauw en groen naast nautische referenties, diepzeedetails en accenten die doen denken aan de glinsterende golven.

LAW OF THE SEA streeft naar een goede basiscollectie, zoals hoodies en T-shirts, versterkt door de toevoeging van echte eyecatchers. Kwaliteit en een sterk silhouet vormen de kern van elk ontwerp. De compacte collectie van het merk kan worden omschreven als eclectisch en voelt zowel uniek als universeel aan. Het bestaat uit een mix van strakke Scandinavische stijlen en iets brutalere streetwear items, wat zorgt voor minimalistische en speelse combinatie.

LAW OF THE SEA is geschikt voor een groot publiek met een silhouet dat over het algemeen aantrekkelijk is en een collectie die toegankelijk is voor alle mannen. Hun voorliefde voor de oceaan is wat hen verbindt. Ongeacht hun leeftijd of persoonlijkheid. LAW OF THE SEA levert twee hoofdcollecties per jaar. De eerste collectie van het merk ligt nu in geselecteerde winkels in heel Nederland.