New Optimist introduceert Atelier Visits om lokale mode toegankelijk te maken

New Optimist stelt zijn atelier open met ‘Atelier Visits’. Geïnteresseerden kunnen het atelier bezoeken en van dichtbij zien hoe de kleding wordt gemaakt. Bij de atelierbezoeken staat de toegankelijkheid van de NO-kledingfabriek (het atelier) centraal.

Het doel is om iedereen te laten zien dat mode lokaal kan worden gemaakt. “Voor ons gaat lokaal maken over het betrekken van onze community, dat kunnen Amsterdammers uit de buurt zijn, maar ook mensen die verder weg wonen en geïnteresseerd zijn in hoe de mode-industrie wordt veranderd”, deelt Xander Slagter, mede-oprichter van New Optimist, met FashionUnited.

New Optimist opent op 10 en 11 mei voor het eerst de deuren van het atelier op de Open Atelierdagen. Daarna zijn ‘Atelier Visits’ te boeken van maandag tot en met zaterdag via de website. Wie boekt, krijgt een tijdslot van één uur. Groepen tot tien personen kunnen gratis deelnemen. Grotere groepen worden gevraagd een mail te sturen.