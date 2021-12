New Order of Fashion opent Noof Lab

New Order of Fashion, voorheen Modebelofte, opent in januari een eigen lab. Het atelier genaamd Noof Lab heeft een aanbod van professionele hulpmiddelen voor mode en textiel studenten, zo is te lezen in een persbericht.

Denk aan naaimachines, overlock machines, hulpmiddelen voor screenprinten, deadstock stofen, gerecyclede stoffen, een patroontekentafel. Noof Lab zal niet alleen functioneren als een atelier, er zullen ook diverse workshops gegeven worden, zo is te lezen in het bericht.

Het lab is gevestigd in Eindhoven op de Torenallee. Geïnteresseerden kunnen voor diverse prijzen toegang krijgen tot het atelier. Zo is er de dagpas voor 50 euro, een regulier abonnement waar men voor 60 euro 8 sessies van een halve dag krijgt en een unlimited abonnement waardoor men vijf dagen in de week toegang krijgt voor 250 euro.