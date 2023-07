New Spring collection 2024 Part Two: Copenhagen Spring

Part Two neemt je mee door de straten van Copenhagen. Een stad vol lente en bruisend van energie. Welkom bij Part Two: Copenhagen Spring! Een collectie die voor de lente van 2024 helemaal in het teken staat van verschillende stijlen.

Of je nu op zoek bent naar de perfecte outfit voor een stedentrip, een speciale gelegenheid of gewoon een casual dag thuis, Part Two biedt je een breed scala aan stijlen.Ga mee op een modieuze reis door Copenhagen. Ontdek de diverse stijlen voor de komende lente. Of je nu houdt van printjes, streepjes of wil je een beetje chic en glam toevoegen? De keuze is aan jou.

Part Two gelooft dat mode niet alleen gaat om wat je draagt, maar ook om hoe je je voelt. Met de nieuwe Spring collectie voor 2024 zit dat zeker goed!

Credits: Part Two

Over Part Two

Part Two is gestart op 1986 in Copenhagen. De iconische Scandinavische stijl zorgt vanaf het allereerste begin voor een groot succes. Mooie en comfortabele kleding die een actieve en gezonde levensstijl weerspiegelt. Al snel werd het merk in meerdere landen binnen en buiten Europa verkocht. Tegenwoordig is ruim 90% van de collectie sustainable sourced.

Algemene informatie

Part Two brengt 6 collecties per jaar uit. Het succes zit hem vooral in de fijne pasvorm die zeer goed bij de Nederlandse consument past. De continuïteit van het design en controle op kwaliteit zorgt voor een goede basis. Part Two werkt met een zeer fijne B2B. Ook zijn er diverse samenwerkingsvormen mogelijk om de verkoop te bevorderen.

Bodewes Fashion vertegenwoordigt dit gewilde Deense label in Nederland.