New York Fashion Week presenteert SS22-programma vol fysieke shows

Na twee seizoenen met voornamelijk digitale shows keert New York Fashion Week in september terug met een fysiek programma. Het voorlopige schema voor de modeweek, die loopt van 8 tot en met 12 september, werd vanochtend bekendgemaakt door het Council of Fashion Designers of America in samenwerking met IMG. Tijdens de modeweek worden de collecties voor SS22 gepresenteerd.

De fysieke shows worden nog wel digitaal uitgezonden via Runway360, het online platform van het CFDA en via de mediakanalen van de individuele merken. Volgens Steven Kolb, CEO van het CFDA, houdt digitale technologie een belangrijke rol in de modeweek - zeker gezien er mogelijk minder internationaal publiek zal zijn wegens reisrestricties en krappe budgetten.

De modeweek wordt geopend door Ulla Johnson en afgesloten door Tom Ford. Naast de vaste namen op de lijst, zoals Michael Kors, Gabriela Hearst, Coach, Proenza Schouler en Telfar, zijn daar in september voor het eerst ook Moschino, Dundas en Peter Do te vinden, evenals de finalisten van de CFDA/Vogue Fashion Fund awards. Dat zijn Hanifa, Willy Chavarria, LaQuan Smith, Eckhaus Latta, Khiry, Batsheva, Theophilio, Studio 189, House of Aama en Kenneth Nicholson.

“New York Fashion Week is terug met een diverse lineup, die een representatie is van de toekomst van Amerikaanse mode”, aldus Kolb in het persbericht van het CFDA. ‘Amerikaanse mode’ is ook het thema van het Met Gala dit jaar, dat op maandag 13 september plaatsvindt. Vijf dagen later opent in het Metropolitan Museum het eerste deel van een tweedelige expositie over Amerikaanse mode.