Newlook-Fashiondeal Antwerpen introduceert vanaf SS25 maar liefst 14 nieuwe merken voor de Benelux

Al enkele decennia is Newlook-Fashiondeal (NLFD) dé agentuur in de Benelux voor Designer, Contemporary en Young Contemporary collecties. In de loop der jaren heeft het agentschap prestigieuze namen als Paul Smith, Vivienne Westwood, Helmut Lang, Givenchy, Fendi, Alessandro dell’Acqua, Juicy Couture en Kenzo in de Benelux geïntroduceerd, om er maar een paar te noemen.

Ruim 35 jaar na de oprichting door Alex Delafonteyne blijft deze gedreven ondernemer gepassioneerd op zoek naar nieuwe merken en opkomende talenten. "Ik kan nog steeds ontroerd raken bij het ontdekken van een nieuwe collectie," vertelt Delafonteyne. "Hetzelfde geldt voor merken waar je jarenlang contact mee hebt en die je plotseling de kans geven om met hen samen te werken. Mijn hart ligt bij het bijzonder creatieve, maar ik heb door de jaren heen geleerd dat je naast die creatieve pareltjes ook frisse, commerciële lijnen nodig hebt voor je klanten. Dat evenwicht heb ik nu echt gevonden."

Het merkenaanbod in onze showroom weerspiegelt dat van internationale warenhuizen zoals Printemps, Galeries Lafayette, Selfridges, Rinascente, Harrods en andere. Dat is niet zonder reden: tot zo'n tien jaar geleden had elke markt zijn eigen ‘smaak’ en daaraan aangepast aanbod. Door de globalisering en vooral door webshops zoals Luisaviaroma, MyTheresa, Net-à-Porter en anderen is zowel de smaak van de consument als het aanbod veel internationaler geworden. Die verschuiving hebben we al jaren omarmd.

Nieuwe aanwinsten in ons portfolio zijn onder andere Patou, Frame, Retrofete, L'Agence, Sam Edelman, Simkhai, De Siena, National Standard, Belledonne, Rixo London, Purple Label, The Latest, Amen en Missoni accessories. Voor de lente/zomercollectie van 2025 ligt de focus op het uitbreiden van ons unieke aanbod aan Amerikaanse merken. Naast het succes van Veronica Beard en Hale Bob voegt NLFD nu ook Frame N.Y., Retrofête, Sam Edelman, L'Agence, Cinq à Sept en Simkhai van ontwerper Jonathan Simkhai toe. Hiermee is NLFD waarschijnlijk het Europese agentuur met het grootste aanbod aan Amerikaanse merken.

Uit Londen verwelkomt NLFD na Erdem nu ook het commerciële Rixo London. Parijs blijft eveneens een belangrijke partner. Naast gevestigde namen zoals Vanessa Bruno, Mii, Jerome Dreyfuss, Mes Demoiselles, DMN Paris, Barbara Bui en Sonia Rykiel, zijn dit seizoen ook Patou, Belledonne en National Standard toegevoegd aan het portfolio. Milaan draagt bij met Missoni-accessoires, Amen en De Siena.

Newlook-Fashiondeal onderscheidt zich door haar vermogen om seizoensgebonden collecties van topmerken te selecteren en te presenteren, waardoor het een essentiële speler is in de modewereld, niet alleen in de Benelux maar in heel Europa.

Lutz Huelle

Lutz Huelle is een Duitse ontwerper die drie jaar bij Martin Margiela werkte. Vervolgens richtte hij enkele jaren geleden zijn eigen modehuis op in Parijs. Lutz "deconstrueert" kledingstukken (hij spreekt zelf van "deconceptualisation") en zet deze op een originele manier opnieuw in elkaar, gecombineerd met andere materialen. Dit resulteert in creatieve maar draagbare collecties. Lutz Huelle wordt al verkocht bij high-end winkels zoals Wendela Van Dijk in Rotterdam en Baby Beluga in Antwerpen.

Simkhai

Simkhai, opgericht door Jonathan Simkhai, staat synoniem voor verfijnde luxe en sensuele silhouetten. In de Verenigde Staten wordt Simkhai beschouwd als de nieuwe Michael Kors. Meesterlijk vakmanschap en het gebruik van rijke materialen zoals kant en zijde zijn kenmerkend voor de collectie. Simkhai biedt een breed scala aan kleding, van prachtige avondjurken tot stijlvolle ready-to-wear, die allemaal een gevoel van elegante verfijning uitstralen. Dit merk belichaamt betaalbare luxe.

Patou

Patou is een Frans modehuis dat in 1914 werd opgericht door Jean Patou. In de loop der jaren hebben iconen als Karl Lagerfeld, Jean-Paul Gaultier en Christian Lacroix hun stempel op het merk gedrukt. Enkele jaren geleden werd het merk overgenomen door LVMH, die Guillaume Henry, het wonderkind dat onder andere Carven en Nina Ricci nieuw leven inblies, aanstelde als creatief directeur. Het merk combineert een rijke erfgoed met een moderne twist, wat resulteert in tijdloze stukken met een speelse en vrouwelijke flair.

Retrofête

Retrofête is een merk dat de glamour van het verleden naar het heden vertaalt. Geïnspireerd door een vintage esthetiek, biedt Retrofête een collectie sprankelende jurken, ready-to-wear en opvallende avondkleding. Ohad Seroya, de New Yorkse ontwerper en mede-eigenaar met Israëlische roots, blijft bescheiden ondanks het immense succes van de lijn. Hij verkoopt de collectie vaak zelf met veel enthousiasme en kennis. Jennifer Lopez, Gwyneth Paltrow en vele andere sterren zijn alvast fans.

Frame

Frame, opgericht in 2012 door Jens Grede en Erik Torstensson, is een denimgericht merk dat synoniem staat voor minimalistische en moeiteloze stijl. Het merk werd eerst groot in de Verenigde Staten, waar het uitgroeide tot een van de meest succesvolle denimmerken, en is enkele jaren geleden begonnen aan de verovering van Europa. Frame richt zich op vakmanschap en perfecte pasvorm, wat resulteert in kledingstukken die zowel stijlvol als comfortabel zijn. Frame evolueert steeds meer naar een premium denimlijn met een uitgebreid aanbod aan luxe basics.

L'Agence

L'Agence is een luxemerk dat Franse elegantie combineert met Californische nonchalance. Jeffrey Rudes, oprichter van J Brand, kocht het merk en stelde zijn dochter Tara Rudes Dann aan als creatief directeur, wat resulteerde in een spectaculaire groei van het merk in de Verenigde Staten. Nu is Europa aan de beurt. Bekend om zijn tijdloze en verfijnde ontwerpen, biedt L'Agence alles, van vloeiende jurken tot perfect gesneden blazers en jeans.

Rixo

Rixo, opgericht door Henrietta Rix en Orlagh McCloskey, is een Londens merk dat bekend staat om zijn opvallende prints en vintage-geïnspireerde ontwerpen. De collecties van Rixo zijn kleurrijk, speels en vaak voorzien van handgeschilderde patronen. Het merk biedt een breed scala aan kledingstukken, van prachtige jurken tot trendy tops, die allemaal een vrolijke en zorgeloze vibe uitstralen.

Erdem

Erdem, onder leiding van ontwerper Erdem Moralıoğlu, staat bekend om zijn romantische en dromerige esthetiek. Het Londense merk biedt prachtige jurken en elegante kledingstukken met verfijnde borduursels, delicate stoffen en bloemrijke prints. Erdem is favoriet bij beroemdheden en mode-iconen en staat synoniem voor verfijnde luxe en tijdloze schoonheid. Kristin Scott Thomas, prinses Katherine en Natalie Portman behoren tot de bewonderaars van het merk.

Missoni

Missoni is een Italiaans modehuis dat bekend staat om zijn iconische zigzagpatronen en kleurrijke breisels. Opgericht in 1953, blijft Missoni een toonaangevend merk in de mode-industrie dankzij zijn innovatieve benadering van textiel en patronen. Het merk biedt een breed scala aan kledingstukken en accessoires die allemaal de kenmerkende Missoni-stijl uitstralen.

Sam Edelman

Sam Edelman is Amerika's grootste schoenenmerk. Het merk biedt een breed scala aan schoenen, van casual sneakers tot elegante pumps, die allemaal ontworpen zijn met oog voor detail en comfort. Sam Edelman combineert trends met tijdloze stijlen, waardoor het merk een favoriet is onder mode- en prijsbewuste consumenten.

The Latest

Na het enorme succes van designer denim Haikure, vond producent C&S de tijd rijp om opnieuw, onder artistieke leiding van Mauro Grifoni, een alternatief voor denim broeken aan te bieden. Zo werd The Latest geboren. Met avant-gardistische snits, een ongelooflijk sterke uitstraling en zeer interessante prijzen is dit merk een echte winnaar.

Belledonne

Het Franse Belledonne werd enkele jaren geleden gelanceerd en vond direct zijn weg naar de bekendste warenhuizen in Europa, waaronder Galeries Lafayette, Printemps en Selfridges. Nu is het tijd voor verdere Europese expansie via NLFD. Comfort en geraffineerde kleuren zijn de belangrijkste kenmerken van Belledonne.

De Siena

Wie De Siena zegt, denkt aan vakantie. De Siena biedt een breed gamma aan fijn afgewerkte slippers en sandalen, waarvan de stijl, vaak met raffia, wordt doorgetrokken naar bijpassende strandtassen met leuke inscripties. Kleuren, kralen en borduursels geven De Siena een bijzondere boho-identiteit.

National Standard

National Standard, opgericht door Arnaud de Louvencourt, staat bekend om zijn strakke en minimalistische ontwerpen. Het merk is tijdloos en de collectie bestaat voor een groot deel uit "carry-overs" die niet in de uitverkoop hoeven. Verfijnde slow-fashion.