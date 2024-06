Next-Gen retail: hoe agentschappen en retailers de nieuwe generatie consumenten bedienen

Mode consumenten vertegenwoordigen een reeks personages, elk met hun eigen unieke voorkeuren. Terwijl de één op zoek is naar een overdadig statement, hunkert de ander naar tijdloosheid en ambachtelijke perfectie. Met social media die de veranderingen in de mode versnellen, zijn er minder factoren die consumentengroepen bij elkaar houden. Onder jongere Gen-Z individuen zijn er echter enkele gedeelde waarden die de markt sturen. Daartoe behoren duurzaamheid en erfgoed. De zoektocht naar het perfecte kledingstuk dat de tand des tijds kan doorstaan en afkomstig is van een eerlijke productieketen, scoort hoog onder jonge, urban groepen. Het aanboren van deze verlangens en het samenstellen van de ultieme mix merken en stijlen is een vak dat agentschappen en retailers al tientallen jaren beheersen.

Behoefte aan duurzaamheid

Steeds meer jongeren benadrukken het belang van duurzame mode. Volgens het duurzaamheidsrapport 2022 van UNiDAYS, 's werelds grootste Affinity Network voor studenten, koopt 67% van de Gen Z-consumenten bij merken die een beroep doen op hun sociale geweten. Binnen dit landschap van sociaal geweten blijven betrouwbaarheid en toegankelijke prijzen belangrijk. Het rapport laat zien dat als deze generatie meer geld te besteden had aan merken met ethische praktijken, ze dat ook zouden doen. Het vinden van de perfecte balans tussen prijs, duurzaamheid en authenticiteit is een voortdurende zoektocht die retailers zo effectief mogelijk moeten overbrengen in hun aanbod en winkelruimte om deze consumentengroep aan te spreken.

Strategische samenwerking

De samenwerking tussen het Belgische agentschap FashionClub 70 (FC70) en Guess Jeans is een krachtig voorbeeld van hoe strategische partnerschappen retail ervaringen kunnen transformeren. FashionUnited ging in gesprek met Esther Kempenaers en Lien Maldoy, sales executives bij FC70 Guess Jeans in de Benelux om meer te weten te komen over deze strategische samenwerking.

Lien Maldoy in Fashion Club 70 showroom (niet van Guess Jeans) Credits: Fashion Club 70

Front runner agentschap Fashion Club 70

FC70 helpt winkeliers in de Benelux bij het aanbieden van de nieuwste stijlen. Deze toonaangevende Europese mode distributeur, opgericht in de jaren 70, heeft een groot assortiment hedendaagse en klassieke merken in zijn portfolio. Met een netwerk van meer dan 1.100 retailklanten, zorgen ze ervoor dat modeliefhebbers hun favoriete merken in de buurt vinden. Het agentschap werd opgericht door Luc Dheedene, die zijn carrière begon in Brussel en later de Italiaanse mode omarmde door samen te werken met iconische merken als Moschino en Versace. De zonen van Dheedene leiden nu het bedrijf en zetten de traditie van loyaliteit, persoonlijke service en langdurige relaties voort. Hoewel Italiaanse merken een groot deel van FC70's assortiment blijven uitmaken, breidt hun portfolio zich uit met internationale merken, als antwoord op de opkomst van een strakke en eigentijdse sfeer onder retailers en consumenten. Het voortzetten van de erfenis van iconische merken en het relevant blijven in een steeds veranderende markt is te zien in de brede selectie merken die FC70 vertegenwoordigen.

Guess Jeans

Guess Jeans is een recent toegevoegde parel binnen dit portfolio, een merk dat retailers aanspreekt die betaalbare en duurzaam geproduceerde denim willen aanbieden. Het merk, opgericht door Paul Marciano in de jaren '80, past perfect bij de familiewaarden en het bedrijfstraject van FC70. Guess Jeans sluit aan bij FC70's iconische denim merkelijn en vertegenwoordigt een nieuwe en jongere richting, wat tot uiting komt in de complete benadering van Guess Jeans ontwerp, productie en marketing. Guess is een betrouwbare en langdurige partner van FC70, maar Guess Jeans wordt door FC70 gezien en gepositioneerd als volledig gescheiden van het moedermerk. Volgens Kempenaers en Maldoy, is dit een belangrijk onderscheid. Waar Guess staat voor een uitbundige en avontuurlijke levensstijl, speelt Guess Jeans in op het vintage erfgoed en tijdloze klassiekers. Brits model en actrice Iris Law en voetbalspeler Trent Arnold, de nieuwe ambassadeurs van Guess Jeans, belichamen het frisse karakter van het merk en dragen bij aan herkenbaarheid voor media literate Gen Z.

Iris Law Credits: Guess Jeans

Klassieke kledingstukken met een verhaal

Guess Jeans richt zich op een jonge, urban consument en legt de nadruk op duurzaamheid en erfgoed. Het is aan FC70 om ervoor te zorgen dat Guess Jeans bij de juiste retailers terechtkomt, die de gewenste doelgroep bereiken. Retailers die zich richten op deze consumenten waarderen kledingmerken die een sterk en authentiek verhaal vertellen. Deze merken moeten niet alleen modieus zijn, maar ook ethisch en duurzaam. In de retailomgeving wordt dit weerspiegeld in een veelzijdige benadering van de moderne esthetiek en waarden. FC70 en Guess Jeans bieden een complete ervaring, van samenwerking met de winkelier om de juiste stukken uit elke nieuwe collectie te selecteren, tot het leveren van shop-in-shop en informatief materiaal, en werken samen om de ideale klant aan zich te binden. De onlangs geopende Guess-winkel in Amsterdam is volledig gemaakt van duurzame, gerecyclede en lokale items. Dit wordt voortgezet in alle shop-in-shop ervaringen en draagt bij aan de volledig circulaire filosofie van Guess Jeans. FC70 merkt dat het never-out-of-stock aanbod van Guess Jeans denim en de zoektocht naar erfgoed en tijdloosheid hand in hand gaan.

Guess Jeans Store on the Kalverstraat, Amsterdam Credits: Guess Jeans

The Next 40 Years of Denim

Met de lancering van hun innovatieve 'air-wash' technologie als duurzaam alternatief voor de traditionele denim stonewashing, heeft Guess Jeans de markt opnieuw betreden als een game changer met de Next 40 Years of Denim campagne. Gebaseerd op de voorgaande 40 jaar van denim erfgoed, is Guess Jeans toegewijd aan cutting edge innovatie en het zo verantwoord mogelijk maken van elk onderdeel van hun producten. Met de milieubewuste benadering van stijlen die geworteld zijn in de modegeschiedenis, gecombineerd met een toegankelijke prijs vanaf 89 euro per paar, is Guess Jeans erin geslaagd om in te spelen op de wensen, waarden en financiële mogelijkheden van de moderne consument. FC70 herkent deze complete aanpak als een kans voor klassieke retailers om een toegankelijk en toch geraffineerd denim merk in hun assortiment op te nemen.

Door in te spelen op de groeiende vraag naar duurzame en ethische mode, en tegelijkertijd de waarden van erfgoed en innovatie te benadrukken, weten Guess Jeans en FC70 de harten van de jonge, urban consument te veroveren. Voor winkeliers in de Benelux biedt dit partnerschap een unieke kans om een merk aan te bieden dat niet alleen modieus en betaalbaar is, maar ook voldoet aan de hoge ethische en milieunormen die de moderne consument eist. FC70's diepgaande kennis van de markt en hun vermogen om de juiste producten op de juiste plaatsen te krijgen, maken hen tot een onmisbare schakel in het opkomende succes van Guess Jeans. Het is een samenwerking die niet alleen bijdraagt aan de groei van beide bedrijven, maar ook aan een duurzamere en ethisch verantwoorde mode-industrie.

Credits: Guess Jeans