Next level voor ZENGGI en TRVL DRSS

ZENGGI en TRVL DRSS liggen onder de loep. Er staan veelbelovende ontwikkelingen op de agenda voor ZENGGI en TRVL DRSS, waaronder nieuwe logo’s, bredere collecties en een uitbreiding naar nieuwe landen. FashionUnited sprak met oprichter en designer Marian Wigger voor een update.

Slow and steady wins the race

Sinds de lancering van ZENGGI en TRVL DRSS in 2010 - met een voor die tijd al opvallend krachtige e-commerce positie – zijn beide merken gestaag doorontwikkeld en gegroeid. Womenswear veteraan Marian Wigger weet wat haar klant zoekt, en hoe ze haar kan bedienen. “Mijn visie was om een kwaliteitsmerk te creëren dat zowel tijdloos als modern was, gebaseerd op duurzame producten”, legt Wigger uit. Daar zijn twee opzichzelfstaande merken uit voortgekomen; naast ‘slow fashion’ merk ZENGGI legt TRVL DRSS zich specifiek toe op kreukvrije capsule collecties voor vrouwen die veel onderweg zijn. “Ik ben trots op hoe beide merken zijn gegroeid en dat we onze integriteit goed hebben bewaakt. We staan 200% achter onze designs en laten ons niet meeslepen door trends die komen en gaan.”

Blijven innoveren

Om succesvol en relevant te blijven moet je altijd alert zijn op ontwikkelingen en durven innoveren. Voor ZENGGI en TRVL DRSS betekent dit een update van de logo’s, een nieuwe website en uitbreiding naar nieuwe markten. “We gaan een nieuwe fase in. Ik vond het passend om dit te markeren met een vernieuwd logo”, legt Wigger uit.

Op de nieuwe website kunnen shoppers meer ontdekken over ZENGGI en TRVL DRSS. “Je krijgt een kijkje achter de schermen”, begint Wigger. “De visie achter onze merken is dat de producten ontwikkeld zijn om heel lang mee te gaan en favorieten worden in jouw kledingkast. We hebben zoveel te delen en vertellen: er is echt nagedacht over elk designelement en materiaal.”

Geen revolutie maar evolutie

De voortvarende plannen veranderen niets aan het DNA van beide merken. Wigger: “We blijven dezelfde consistente, innovatieve creativiteit en kwaliteit leveren die klanten van ons gewend zijn. Je kunt onze stijl en intentie altijd herkennen. De collecties zullen steeds rijker worden aankomende jaren, maar het blijft ZENGGI en TRVL DRSS in de kern.”

En die kern gaat over het vinden van de perfecte balans. Tussen tijdloze klassiekers en eigentijds design. Tussen een ingetogen androgyne stijl en zelfbewuste vrouwelijkheid. “Vrouwen die blind vertrouwen op onze merken hechten veel waarde aan hun voorkomen, maar zonder schreeuwerig of trendy te zijn. Ze zijn zelfverzekerd elegant en nieuwsgierig naar actuele ontwikkelingen. Ze hechten waarde aan mooie sterke materialen en hebben een heel natuurlijk gevoel voor stijl,” weet Wigger.

Volgens de ontwerpster ligt het geheim van een sterke collectie in contradicties. “Zo kan het zijn dat we masculiene elementen gebruiken in feminiene stoffen of andersom. Dit zie je ook terug in ons nieuwe logo-ontwerp. Er komt een krachtig signatuur naar voren met vrouwelijke elementen. Bovendien staan de klassieke designs duidelijk in deze tijd. Goede ontwerpen zijn relevant in het nu, én gaan vervolgens lang mee.” Wigger ziet ook dat haar loyale achterban steeds vaker duurzame en ethisch verantwoorde keuzes wil maken. “Dat rijmt met onze kernwaarden en ambities, we zijn enthousiast om samen met onze klanten een nieuwe fase in te gaan.”

Meer Europa, meer transparantie

Het gaat goed met ZENGGI en TRVL DRSS: op dit moment worden de merken voornamelijk in Europa in meer dan 300 winkels verkocht en de interesse vanuit de markt blijft toenemen. Wigger: “Momenteel oriënteren we ons om de volgende stappen te nemen. We zijn recentelijk al actief geworden in Spanje, Frankrijk en Scandinavië. En we hebben nieuwe plannen voor Online.”

“2023 wordt een mooi jaar”, voorspelt Wigger. “Naast de uitbreiding in Europa zullen we twee prachtige collecties in vier drops lanceren inclusief een uitbreiding op onze pasvormen. We eindigen het jaar met een krachtige capsulecollectie.”

Daarnaast werkt haar bedrijf toe naar meer transparantie en interactie met loyale klanten. “We merken dat er veel interesse is in stijladvies, persoonlijk contact en een kijkje achter de schermen”, zegt Wigger. “Onze ontwerpen zullen steeds meer ruimte innemen in de complete look van vrouwen.” Er zal groots worden ingezet op online groei en uitbreiding naar andere productgroepen. Binnenkort worden de nieuwe plannen onthuld. FashionUnited krijgt de primeur.