Next moet advertentie met 'ongezond dun' model verwijderen

De Britse modeketen Next moet een van haar advertenties op haar website verwijderen na een klacht over het model. Dit maakt de Advertising Standards Authority (ASA), de onafhankelijke Britse toezichthouder op reclame, vandaag bekend na een onderzoek naar een klacht. De klager vond dat het model er "ongezond dun" uitzag. De advertentie, waarin de 'Dark Blue Power Stretch Denim Leggings' wordt gepromoot, staat sinds september 2024 online.

Samenvatting Next moet een advertentie verwijderen vanwege "mager" uitziend model.

De Advertising Standards Authority (ASA) vindt dat de pose en camerahoek de slankheid overmatig benadrukken, ondanks dat Next beweert dat de foto niet geretoucheerd is.

De ASA oordeelt dat de advertentie ongezonde lichaamsnormen promoot en mag niet opnieuw in dezelfde vorm worden gepubliceerd.

Next legt in het verslag van de ASA uit dat de advertentie met zorg is gemaakt. Het bedrijf onderstreept dat de foto niet digitaal is geretoucheerd, maar de lengte van de leggings is aangepast "om de focus op het product te houden." Daarnaast benadrukt de modegigant dat het modellen gebruikt "variërend van slank tot plus size", en dat in de desbetreffende advertentie de verhoudingen van het model "in evenwicht" zijn met haar lengte van 175 centimeter.

Ondanks deze uitleg oordeelt de Britse toezichthouder dat de reclame niet verantwoordelijk is. De toezichthouder oordeelt vandaag dat de pose van het model en de lage hoek van de camera ervoor zouden zorgen dat het model er "ongezond dun" uitziet. De ASA schrijft dat het model er "te mager" uitziet en stelt dat Next in de toekomst moet voorkomen dat "ongezonde lichaamsnormen" worden gepromoot. De advertentie mag niet opnieuw in de huidige vorm worden gepubliceerd.