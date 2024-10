Niet perfect: Livera gaat items met kleine foutjes verkopen met korting

Met het doel om textielafval te verminderen, introduceert Livera nu items met een fabricagefout die met korting gekocht kunnen worden. Aan deze items hangt de tag ‘Ik ben niet perfect, ik heb een klein defect’, zo is te lezen in een persbericht.

Bij fabricagefouten gaat het bijvoorbeeld om een kleine beschadiging of een kleine productiefout. Deze foutjes zijn niet te repareren. Items met deze dingen worden vaak niet in de handel gebracht in de mode-industrie, maar Livera kiest ervoor dit nu wel te doen. “Door deze pareltjes met een verhaal aan te bieden, helpt Livera niet alleen textielafval te verminderen en kostbare grondstoffen te besparen, maar maakt het klanten ook bewust van de schoonheid van imperfectie.”

De items worden in alle Livera-winkels geïntroduceerd. “Bij Livera geloven we dat elk kledingstuk waarde heeft, zelfs met een klein tekort. Door deze items aan te bieden meteen korting en een eerlijk verhaal, willen we consumenten aansporen om anders naar hun aankopen te kijken,” zegt Terry Hommelberg, CSR Manager bij Livera, in het persbericht.